Estas son las diferencias entre la quiebra y concurso mercantil, procedimiento al que va TV Azteca

TV Azteca anunció este 26 de febrero que ha solicitado formalmente entrar en un proceso de concurso mercantil voluntario. Esta medida busca reorganizar sus finanzas tras años de conflictos legales y un reciente pago millonario.

La situación se debe a una combinación de factores acumulados; los impactos negativos que dejó el Covid-19, el conflicto con acreedores de EU a los que desde 2020 la empresa Grupo Salinas dejó de pagar y han intentado forzarla a llevarla a una bancarrota involuntaria en Nueva York, la caída de en los ingresos por publicidad tradicional, y recientemente el pago de una deuda que realizó la empresa al SAT por impuestos.

A la vez sus acciones permanecen suspendidas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde 2023 debido a la falta de reportes financieros.

A pesar de la situación la televisora asegura que no dejará de operar ni interrumpirá sus transmisiones, pues el objetivo es proteger los empleos de sus trabajadores y el valor de la compañía mientras se estabiliza financieramente.

¿Qué es un concurso mercantil?

Es un recurso legal diseñado para empresas que no pueden cumplir con sus obligaciones de pago en los términos pactados. Siendo primordial la presencia de una conciliación en la que se busca un acuerdo entre la empresa y sus acreedores para evitar la quiebra definitiva.

Además de protección durante el proceso, se suelen suspender los cobros coercitivos o embargos para que la empresa pueda seguir generando ingresos y pagar de forma estructurada según su capacidad real.

Diferencias entre la quiebra y concurso mercantil

El concurso mercantil no debe confundirse con la quiebra, pues no son lo mismo, ya que el primero sanciona la falta de liquidez para el cumplimiento de las obligaciones, y busca de manera ordenada llegar a un acuerdo entre los acreedores y el deudor a fin de organizar a quién se le debe, cuánto y cómo se va a realizar el pago, tomando en cuenta una mayoría de votos.

Concurso Mercantil:

Tiene como objetivo preservar la empresa mediante un convenio con los acreedores.

La empresa sigue operando y buscando soluciones financieras.

La figura clave es el conciliador, quien busca el acuerdo entre las partes.

Es la etapa inicial, de conciliación.

Quiebra:

Su objetivo es vender los bienes de la empresa para pagar las deudas.

La empresa deja de operar y desaparece como entidad de negocio.

La figura clave es el Síndico, quien se encarga de rematar los activos.

Es la etapa final (si no se logra un acuerdo o la empresa es inviable).

Básicamente la diferencia principal es el objetivo y el estado de vida de la empresa. El concurso mercantil es el "proceso de salvación", mientras que la quiebra es el “proceso de liquidación” y “final” de una empresa cuando esta ya no tiene solución.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR