TV Azteca ingresa formalmente a concurso mercantil para evitar la QUIEBRA: ¿qué sigue para la televisora mexicana?

TV Azteca informó este martes 07 de julio del 2026 que fue declarado formalmente en concurso mercantil por una jueza federal, en un paso que marca el inicio legal de su proceso de reestructuración financiera, con el que busca reorganizar sus pasivos y garantizar la continuidad de sus operaciones.

La compañía, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, señaló en un comunicado que la resolución fue emitida por la jueza Primera de Distrito de Concursos Mercantiles y forma parte de la estrategia de reorganización corporativa, operativa y financiera que había anunciado previamente.

"Esta resolución marca el inicio formal del proceso previsto en la Ley de Concursos Mercantiles y permitirá avanzar en la reorganización ordenada de los pasivos de la empresa, preservando la continuidad de sus operaciones y fortaleciendo su posición financiera de largo plazo", indicó la compañía.

La decisión representa un nuevo capítulo en el proceso que TV Azteca inició en febrero de este añ o, cuando anunció que recurriría voluntariamente al concurso mercantil como una herramienta legal para sanear sus finanzas y ordenar integralmente sus obligaciones financieras.

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En ese momento, la empresa argumentó que enfrentaba un entorno adverso derivado de las profundas transformaciones en la industria televisiva y publicitaria, así como de factores extraordinarios como el pago de más de tres mil 800 millones de pesos por licencias de espectro en 2018 y los efectos de la pandemia de COVID-19 sobre la inversión publicitaria.

La televisora también señaló entonces que desde 2021 trabajaba en la reorganización de sus compromisos financieros, incluidos adeudos en moneda extranjera, mediante negociaciones con acreedores.

El concurso mercantil, equivalente a un proceso de insolvencia supervisado judicialmente, busca facilitar acuerdos entre empresas y acreedores para reestructurar deudas sin interrumpir operaciones.

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TV Azteca aseguró que continuará las siguientes etapas del procedimiento "con la misma convicción y visión de futuro" que han guiado la estrategia desde su inicio y reiteró su compromiso con sus audiencias, colaboradores, clientes y accionistas.

La compañía enfrenta además diversos litigios financieros y fiscales, entre ellos reclamaciones de acreedores en Estados Unidos y disputas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en un contexto de presión sobre su situación financiera.

Con información de EFE

JM