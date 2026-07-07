Si revisaste tu cuenta y el depósito de julio 2026 de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores no está, no entres en pánico. Hay una manera de rastrear tu dinero y asegurar tu pago de este mes.

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Durante los pagos de cada bimestre, es normal que algunos beneficiarios reporten retrasos en sus depósitos, lo que genera inquietud sobre el pago esperado que ayudará a sustentar sus gastos diarios.

¿Qué hacer si no tengo mi depósito de la Pensión Bienestar?

Antes de realizar un reporte formal, es importante confirmar que el depósito realmente no se haya efectuado. A veces, el calendario por apellidos genera confusiones y el pago simplemente está programado para un día posterior.

Para verificar tu saldo de forma segura, utiliza la aplicación móvil del Banco del Bienestar. Esta herramienta gratuita te permite revisar tus movimientos desde tu celular, evitando que acudas físicamente a una sucursal bancaria.

Si confirmas que la fecha ya pasó y el dinero no aparece, el siguiente paso es comunicarte a la Línea de Bienestar (800 639 42 64). Un asesor telefónico te guiará para levantar una incidencia oficial.

Pasos para consultar mi pago de la Pensión Bienestar

Para que consultes tu saldo y que tu reporte sea exitoso, te recomendamos seguir estos pasos:

Prepara tu documentación: Ten a la mano tu CURP y credencial del INE .

Ten a la mano tu y credencial del . Revisa tu plástico: Asegúrate de que tu tarjeta no esté vencida o bloqueada.

Asegúrate de que tu tarjeta no esté vencida o bloqueada. Verifica otras cuentas: Los depósitos del IMSS o ISSSTE son independientes.

Es importante destacar que el depósito doble solo ocurre en casos muy específicos. Si el problema continúa después de reportarlo, el asesor te indicará si debes acudir a un módulo presencial; siempre anota tu número de folio.

Finalmente, mantente informado a través de los canales oficiales del gobierno. Recuerda evitar compartir tus datos personales en redes sociales o con supuestos gestores, ya que el trámite de reclamación es totalmente gratuito y personal.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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