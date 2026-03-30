Con inversión en nuevos complejos y capacitación de los trabajadores, los hoteleros de Jalisco aseguran que están listos y preparados para recibir el Mundial de Futbol FIFA 2026.

En entrevista, Mark Alen Christianson Figueroa, nuevo dirigente del sector, destacó que el Mundial de Futbol de 2026 provocará la inyección de millones de pesos.

Detalló que, antes de que inicie el Mundial de Futbol, se concluirán ocho hoteles nuevos con 744 cuartos que representan una inversión de mil 700 millones de pesos. Una vez terminado el Mundial y hasta 2029, se proyecta la construcción de 17 hoteles más que representan dos mil 455 cuartos, con una inversión estimada de siete mil 700 millones de pesos.

El dirigente aseguró que los hoteleros de Guadalajara están listos para recibir a miles de visitantes durante este evento, con capacitación y certificación.

Destacó que los hoteleros de Guadalajara ya tienen experiencia en otras justas deportivas como los Juegos Panamericanos de 2011, de los cuales tuvieron éxito.

Aparte de la derrama económica que trae consigo este tipo de eventos, Christianson Figueroa resaltó que este tipo de eventos dejará cosas positivas para la ciudad, como la infraestructura de vialidades y deportiva.

- ¿Cómo se están preparando los hoteleros para el Mundial de Futbol?

- Estamos preparados para este evento en varios rubros. Por un lado, con la insignia “Yo también juego”, con la ayuda de los gobiernos estatal y municipal, pero también en la asociación hemos trabajado en los últimos años con mucho enfoque en la capacitación y en la calidad en el servicio que ofrecemos a nuestros huéspedes.

Adicionalmente, trabajamos con Coprisjal para evitar esos riesgos de salud que pueden tener los turistas.

- ¿Qué significa el hecho de que en Guadalajara haya más hoteles cada año?

- Es muy positivo; por supuesto que para los mismos hoteleros es un reto, porque significa que hay más competencia, pero no tenemos miedo a la competencia, estamos acostumbrados a una competencia sana y pareja.

- ¿Qué oportunidades trae este evento para el sector hotelero?

- Por un lado, estaremos en los ojos de todo el mundo, tendremos proyección internacional; también habrá grandes proyectos de infraestructura con mejoras en la ciudad y el embellecimiento de muchos sitios turísticos.

- ¿Qué retos trae consigo el Mundial?

- Uno de los retos importantes es la trata de menores. Nosotros, como asociación, tenemos convenios con SIPPINA y próximamente estaremos firmando un convenio con Unicef, donde veremos los temas de capacitación para la detección y seguimiento a este tipo de situaciones que son tan graves.

- ¿Cuál consideras que es el principal reto del sector hotelero?

- Necesitamos tener mucha promoción a nivel regional; esos visitantes que están a menos de tres horas y llegan por carretera, ese turismo es muy importante para nosotros. Creo que también tendremos que impulsar el turismo deportivo, porque tenemos excelentes instalaciones en la ciudad.

También nosotros, como otras industrias, sufrimos de no tener personal y no tener personal capacitado, entonces como asociación estaremos impulsando el tema de la capacitación y también estaremos trabajando en alianzas con Gobierno y otros organismos empresariales para tener ferias de empleo y tener acceso al talento que tanto necesitamos.

- ¿Cómo llegas a la presidencia de la Asociación de Hoteles de Jalisco?

- Yo estuve como vicepresidente casi ocho años con Miguel Ángel Fong y en la presidencia de Bernardo Aguilar fui su secretario, y finalmente es por el cariño que le tengo a esta institución que ahora estamos al frente.

- ¿Cuál será la política en materia de responsabilidad social?

- Retomaremos un programa de hoteles verdes que teníamos hace más de 10 años y esto lo haremos porque, aparte de ser importante para todas las empresas, las empresas trasnacionales ya exigen que los hoteles y sus proveedores tengan este tipo de certificaciones.

- ¿Y cómo será su relación con otros organismos?

- Trabajaremos muy de la mano con la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en temas que competen a la hotelería local y nacional; también tendremos convenios con otros organismos empresariales para que, como asociación y grupo de hoteles, tengamos tarifas preferenciales, tarifas convenio y las pasen a las empresas que pertenecen a estos organismos.

- ¿Cómo será su relación con el Gobierno?

- La idea es mantener y reforzar el gran trabajo que se ha hecho en los últimos años, mantener una relación cercana con todas las instancias de Gobierno.

CT