Tu app bancaria cambiará: Banxico ordena estandarizar las transferencias electrónicas en México

Como parte de una medida que busca simplificar la experiencia de los usuarios al realizar pagos o movimientos bancarios desde sus aplicaciones móviles, el Banco de México (Banxico) anunció que, a partir de diciembre, todas las instituciones de crédito deberán homologar sus plataformas digitales.

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La disposición fue dada a conocer a través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde quedaron establecidas las nuevas reglas que deberán seguir los bancos en México.

Se prevé que la medida comience a aplicarse a mediados del mes señalado, con el objetivo de que los usuarios puedan realizar pagos y transferencias de fondos de manera más sencilla mediante sus teléfonos celulares.

Banxico unificará las aplicaciones bancarias para facilitar pagos desde el celular

De acuerdo con el comunicado, se trata de la homologación de la experiencia de usuario en las transferencias electrónicas de fondos a través de dispositivos móviles, permitiendo realizar pagos en establecimientos, comercios pequeños e incluso en tianguis mediante el celular, facilitando el acceso a estas herramientas, especialmente para las personas adultas mayores.

Es decir, se busca que todas las instituciones bancarias simplifiquen los procesos para realizar transferencias, creando un modelo estandarizado en el que, sin importar el banco, la operación dentro de las aplicaciones digitales sea similar.

El banco central estimó que esta medida beneficiará a más de 80 millones de personas usuarias de servicios de transferencias, al impulsar una mayor adopción de los pagos electrónicos.

En un comunicado, Banxico explicó que las nuevas disposiciones establecen la obligación de ofrecer una experiencia simplificada y estandarizada en las aplicaciones móviles de todas las instituciones que proporcionan servicios de transferencias de fondos.

Nuevas cuentas para impulsar pagos digitales en pequeños comercios

Por otro lado, Banxico amplió la capacidad de recepción de fondos mediante un nuevo nivel de cuenta simplificada.

Esta modificación permitirá a las instituciones de crédito ofrecer cuentas de Nivel 2 Bis, enfocadas en pequeños comercios, las cuales podrán recibir hasta 15 mil UDIs mensuales, de las cuales al menos 12 mil deberán provenir de la recepción de medios de pago digitales.

El ajuste busca alinear los niveles de operación de las cuentas de depósito con el perfil transaccional de los usuarios y fomentar el uso de pagos digitales, explicó el banco central.

El objetivo es beneficiar a más de 4.4 millones de pequeños comercios, al brindarles acceso a una cuenta bancaria que les permita enviar y recibir pagos digitales de acuerdo con sus necesidades económicas.

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Las disposiciones entrarán en vigor al día hábil bancario siguiente a su publicación en el DOF, sin perjuicio de lo establecido en los artículos transitorios.

Los bancos y participantes indirectos tendrán como plazo hasta el 14 de diciembre de 2026 para cumplir con lo establecido en la Circular y las Guías correspondientes.

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