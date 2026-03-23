La Bolsa Mexicana de Valores respira; el IPC gana tras cinco semanas en rojo

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó este lunes 23 de marzo del 2026 un 0.37 % para abrir la cuarta semana de marzo con un avance tras tres sesiones seguidas en rojo; con este reporte positivo, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) llegó a las 64 mil 370.95 unidades.

La semana pasada, la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una pérdida acumulada del 2.31 % para ligar cinco semanas negativas, en las tres últimas sumó una baja del 10.5 por ciento.

"En el mercado de capitales se observó un desempeño positivo ante el optimismo sobre la posibilidad de un acuerdo que ponga fin a la guerra en Irán", declaró Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, a la agencia EFE.

¿Cómo cerró el peso mexicano HOY lunes 23 de marzo del 2026?

A diferencia del IPC, el peso mexicano tuvo un retroceso este 23 de mayo del 0.95%; de acuerdo con la agencia EFE, la moneda nacional cerró con una cotización de 17.78 unidades por dólar.

Es importante recordar que al cierre de la jornada del viernes 20 de marzo del 2026, el peso mexicano llegó a las 17.95 unidades por dólar.

¿Qué firmas ganaron más en la Bolsa Mexicana de Valores HOY lunes 23 de marzo del 2026?

De acuerdo con el reporte de EFE, de las 652 empresas que cotizaron en la sesión 356 cerraron con sus precios al alza, 265 registraron pérdidas y 31 se mantuvieron sin cambios, con ganancias en títulos como Grupo Lamosa (8.87%), Cemex (5.06%) y Procorp (4.5 por ciento).