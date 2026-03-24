Con el olor del mar casi a la vuelta de la esquina, las familias mexicanas se alistan para las primeras vacaciones del año: Semana Santa y Pascua. Como ya es sabido, durante dos semanas, las mamás y papás serán libres del tráfico habitual, los niños y adolescentes de ser estudiantes por un buen ratito y los maestros de las interminables tareas. Frente a este escenario, escaparse de Guadalajara se vuelve costumbre, es por ello que, si eres estudiante y maestro, te tenemos buenas noticias que, a tus vacaciones se suman unos buenos descuentos si planeas viajar en autobús.

¿Cuáles son los descuentos para viajar en Semana Santa si eres maestro o estudiante?

Para este periodo de descanso y, ya seas estudiante o maestro, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aplica rebajas en tus boletos siempre que puedas dar prueba de tu condición académica.

Para empezar, este ofertón se aplica en servicios de autotransporte federal de pasajeros en modalidad regular y directo. O sea, los autobuses de toda la vida.

Las tarifas son las siguientes:

50% de descuento a estudiantes

25% de descuentos a mestros

Para poder hacer válido tu descuento, deberás cargar alguno de los siguientes documentos para comprobar que en efecto, dices la verdad:

Credencial vigente de tu escuela o institución

Constancia oficial con nombre, fotografía y sello de tu escuela

Además, las escuelas sí o sí deben estar incorporadas al sistema de educación mexicana, como lo son las instituciones de la SEP; las universidades autónomas; y escuelas privadas con reconocimiento de validez oficial de estudios.

Recuerda que las vacaciones de Semana Santa y Pascua de este año se celebrarán desde este 27 de marzo y hasta el 10 de abril. Así que, por lo mismo, te sugerimos ir comprando tus boleto ya que en la mayoría de los casos; los descuentos son para un número pequeño de asientos por autobús.

Por último pero no menos importante, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reitera que en caso de cancelación o demora mayor a dos horas, hay un reembolso total del boleto junto a una bonificación mínima del 20% del costo del pasaje.

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AO

