La generación de empleo en Jalisco registró una caída significativa durante febrero, lo que ha encendido alertas entre especialistas, quienes advierten que el panorama laboral para el resto del año será más complicado de lo previsto.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en febrero se crearon 5 mil 424 puestos de trabajo, cifra considerablemente menor a los 15 mil 132 empleos generados en el mismo mes de 2024. Esta reducción refleja una desaceleración importante en la dinámica laboral del estado.

Mireya Pasillas, catedrática de la Escuela de Negocios del Iteso, calificó el resultado como preocupante, al señalar que se trata del nivel más bajo desde 2017, cuando se reportaron 5 mil 253 empleos. Explicó que las expectativas para este año eran mucho más altas, con un promedio cercano a los 13 mil puestos mensuales.

La especialista subrayó que el balance del primer bimestre resulta aún más inquietante. En enero se perdieron 3 mil 120 empleos y, con la recuperación parcial de febrero, el acumulado del año apenas alcanza 2 mil 304 puestos. En contraste, durante el mismo periodo del año pasado se habían generado cerca de 26 mil empleos.

En términos comparativos, Jalisco logró posicionarse en el octavo lugar nacional en generación de empleo durante febrero. Sin embargo, al considerar el acumulado de enero y febrero, la entidad descendió hasta la posición número 23, lo que evidencia una pérdida de dinamismo frente a otras entidades del país.

Otro indicador que genera preocupación es la disminución en el número de patrones registrados. En enero se perdieron 540 registros patronales y en febrero otros 206, lo que suma un total de 746 empresas menos en el primer bimestre del año.

De acuerdo con Pasillas, este comportamiento responde a la presión que enfrentan las empresas por el incremento en los costos laborales. Señaló que el aumento del salario mínimo, así como el crecimiento en las cuotas al IMSS, han obligado a algunas compañías a reducir gastos, incluso migrando hacia la informalidad.

Este entorno representa un desafío adicional para la generación de empleo formal en la entidad, ya que limita la capacidad de las empresas para expandir su plantilla laboral.

Para 2026, el Centro Empresarial de Jalisco estima la creación de 26 mil empleos, lo que representaría el nivel más bajo en los últimos años. No obstante, el presidente de Coparmex Jalisco, Raúl Flores López, señaló que existe margen para mejorar esta cifra si se implementan medidas adecuadas.

Entre las acciones propuestas destacan el impulso a la formalización del empleo, el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas y la generación de incentivos que favorezcan la contratación.

El comportamiento del empleo en los primeros meses del año refleja un entorno económico complejo, en el que factores internos y externos influyen en la capacidad de crecimiento del mercado laboral. De mantenerse esta tendencia, Jalisco enfrentará un reto importante para recuperar el ritmo de generación de empleo observado en años anteriores.

Causas de la disminución

La disminución en la generación de empleo puede explicarse por diversos factores económicos.

Entre ellos destaca el aumento en los costos laborales, impulsado por incrementos al salario mínimo y mayores cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que presiona a las empresas a reducir contrataciones.

También influye la incertidumbre económica, que limita la inversión y expansión de negocios. Además, algunas compañías optan por migrar a la informalidad para disminuir gastos.

La pérdida de patrones registrados y el menor dinamismo en sectores productivos contribuyen a un entorno menos favorable para la creación de nuevos empleos.

CT