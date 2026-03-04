La MacBook Neo, el nuevo lanzamiento de Apple, es una de sus mayores apuestas actuales dentro del mercado de laptops económicas, ya que busca competir contra PCs como Windows y las Chromebooks.

La nueva computadora portátil llegará a México a partir del próximo miércoles 11 de marzo del 2026 , y estará disponible en los colores citrus, silver, indigo y blush, haciéndola un equipo bastante atractivo para el público en general.

Asimismo, la MacBook Neo cuenta con una pantalla de 13 pulgadas, lo que la convierte en una de las laptops más pequeñas de la empresa, y a su vez fácil de transportar. Esta se puede comparar con la MacBook Air, la cual tiene una pantalla de 13.6 pulgadas.

Otro aspecto relevante es que funciona con un chip A18 Pro de iPhone; es la primera vez que se utiliza un procesador de smartphone en una Mac, haciéndola todavía más interesante y llamativa.

Entre otras características, la MacBook Neo promete una batería con hasta 16 horas de duración; su pantalla alcanza 500 nits de brillo, y el equipo es bastante ligero, pesando solo 1.2 kilos.

¿Cuál es el precio de la MacBook Neo?

De esta manera, Apple ha anunciado los precios de la nueva MacBook:

MacBook Neo de 256 GB: 12 mil 999 pesos

12 mil 999 pesos MacBook Neo de 512 GB y Magic Keyboard con Touch ID: 14 mil 999 pesos

Este lanzamiento es una evolución bastante significativa para la marca, pues, durante años se negaba a lanzar equipos portátiles de bajo costo. No obstante, la potencia de los nuevos procesadores de iPhone permitió reducir los costos sin poner en juego el rendimiento del dispositivo.

A pesar de ello, la nueva Mac sigue siendo más costosa que las Chromebooks y algunos equipos de Windows, pero esto es compensado por su innovación en diseño y sus funciones internas. De acuerdo con la compañía, la MacBook Neo tiene la capacidad de procesar la inteligencia artificial hasta tres veces más rápido que la competencia.

Además de anunciar este lanzamiento, Apple también presentó otros dispositivos como el iPhone 17e y el iPad Air con chip M4. También informó sobre nuevas versiones de MacBook Pro, MacBook Air, entre otros.

