Tianguis de Mamá lucha en Bodega Aurrera: Ofertas al jueves 13 de noviembre

En el Tianguis de Mamá lucha podrás encontrar una gran variedad de productos y alimentos con los que podrás surtir la despensa con gran variedad de productos perecederos entre los que se encuentran carnes, frutas, verduras y panadería. Los productos en descuento se actualizan cada cierto tiempo; en este caso, los productos mantendrán sus ofertas hasta el jueves 13 de noviembre.

Los descuentos son accesibles tanto en la tienda digital, como en las distintas sucursales repartidas a lo largo de la República Mexicana. En caso de elegir la compra en línea tendrás la posibilidad de recibir tus productos a domicilio con la expectativa de alcanzar el envío gratuito. A continuación te contamos qué productos son parte del Tianguis de Mamá lucha en Bodega Auurera para que puedas disfrutar de los descuentos.

Estos son los descuentos por el Tianguis de Mamá lucha en Bodega Aurrera

Frutas y Verduras

Jitomate Saladet por kilo a $15 pesos

Limón sin semilla por kilo a $20 pesos

Plátano Chiapas por kilo a $20.90 pesos

Aguacate Hass en Malla a $32.50 pesos

Carnes, pollos y pescados

Pierna con muslo corte americano por kilo a $37 pesos

Pechuga de pollo corte americano por kilo a $98 pesos

Milanesa de res por medio kilo a $95 pesos

Chuleta de cerdo por medio kilo a $54 pesos

Mojarra tilapia por medio kilo a $35 pesos

Camarón coctelero por medio kilo a $94 pesos

Productos varios

Variedad de jamón o cocido Nutri Deli o Chimex por pieza a $35 pesos

Queso panela Lala por pieza a $44 pesos

Queso manchego La Villita por pieza de 1/4 a $62 pesos

Variedad de pieza de pan dulce a $7 pesos cada uno

Rebanada de pizza a $10 pesos cada uno

