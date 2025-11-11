Tianguis de Mamá lucha en Bodega Aurrera: Ofertas al jueves 13 de noviembre

En el Tianguis de Mamá lucha podrás encontrar una gran variedad de productos y alimentos con los que podrás surtir la despensa con gran variedad de productos perecederos entre los que se encuentran carnes, frutas, verduras y panadería. Los productos en descuento se actualizan cada cierto tiempo; en este caso, los productos mantendrán sus ofertas hasta el jueves 13 de noviembre.Los descuentos son accesibles tanto en la tienda digital, como en las distintas sucursales repartidas a lo largo de la República Mexicana. En caso de elegir la compra en línea tendrás la posibilidad de recibir tus productos a domicilio con la expectativa de alcanzar el envío gratuito. A continuación te contamos qué productos son parte del Tianguis de Mamá lucha en Bodega Auurera para que puedas disfrutar de los descuentos.Frutas y VerdurasCarnes, pollos y pescadosProductos varios* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB