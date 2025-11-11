Martes, 11 de Noviembre 2025

Tianguis de Mamá lucha en Bodega Aurrera: Ofertas al jueves 13 de noviembre

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Tianguis de Mamá lucha en Bodega Aurrera

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son TODAS las ofertas de hoy y hasta el 13 de noviembre por el Tianguis de Mamá lucha en Bodega Aurrera. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En el Tianguis de Mamá lucha podrás encontrar una gran variedad de productos y alimentos con los que podrás surtir la despensa con gran variedad de productos perecederos entre los que se encuentran carnes, frutas, verduras y panadería. Los productos en descuento se actualizan cada cierto tiempo; en este caso, los productos mantendrán sus ofertas hasta el jueves 13 de noviembre.

Los descuentos son accesibles tanto en la tienda digital, como en las distintas sucursales repartidas a lo largo de la República Mexicana. En caso de elegir la compra en línea tendrás la posibilidad de recibir tus productos a domicilio con la expectativa de alcanzar el envío gratuito. A continuación te contamos qué productos son parte del Tianguis de Mamá lucha en Bodega Auurera para que puedas disfrutar de los descuentos.

Estos son los descuentos por el Tianguis de Mamá lucha en Bodega Aurrera

Frutas y Verduras

  • Jitomate Saladet por kilo a $15 pesos
  • Limón sin semilla por kilo a $20 pesos
  • Plátano Chiapas por kilo a $20.90 pesos
  • Aguacate Hass en Malla a $32.50 pesos

Carnes, pollos y pescados

  • Pierna con muslo corte americano por kilo a $37 pesos
  • Pechuga de pollo corte americano por kilo a $98 pesos
  • Milanesa de res por medio kilo a $95 pesos
  • Chuleta de cerdo por medio kilo a $54 pesos
  • Mojarra tilapia por medio kilo a $35 pesos
  • Camarón coctelero por medio kilo a $94 pesos

Productos varios

  • Variedad de jamón o cocido Nutri Deli o Chimex por pieza a $35 pesos
  • Queso panela Lala por pieza a $44 pesos
  • Queso manchego La Villita por pieza de 1/4 a $62 pesos
  • Variedad de pieza de pan dulce a $7 pesos cada uno
  • Rebanada de pizza a $10 pesos cada uno

