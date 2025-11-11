Pensión Bienestar: Apellidos que reciben su pago HOY 11 de noviembre

El calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar fue publicado en días recientes por la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Como ya es bien sabido, los depósitos se empezaron a dispersar desde el pasado 3 de noviembre, y, terminarán hasta el 27 de este mismo mes, por orden alfabético de la letra del primer apellido. En esta nota te contamos quiénes cobran este 10 de noviembre el pago de la pensión.

Cabe resaltar que Montiel especificó que estos pagos solo corresponderán al bimestre de noviembre-diciembre de ciertos programas sociales, cómo: Pensión para Personas con Discapacidad; Pensión para Adultos Mayores; Apoyo a Madres Trabajadoras; Pensión Mujeres Bienestar y el programa Sembrando Vida.

Este es el apellido que cobra este lunes 10 de noviembre

Con base en el calendario oficial, los beneficiarios que cobrarán hoy, 10 de noviembre, son aquellos cuyos apellidos inicien con la letra:

Martes 11 de noviembre: G

Es importante recordar que la secretaria ha hecho hincapié en que el pago se realiza solo a través de la tarjeta del Banco del Bienestar o en ventanillas.

Los programas de las Pensiones del Bienestar se han consolidado como uno de los pilares más relevantes de política social del actual gobierno. Cada año, millones de personas beneficiarias aguardan la llegada de su pago para solventar algunos de los gastos diarios.

