Tianguis de frutas y verduras a Precio Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 7 de mayo

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana, tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha; sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recogerlo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponibles hasta el jueves 7 de mayode 2026.

Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Frutas y verduras

Piña miel por kilo a $20

Naranja por kilo a $25

Manzana Envy bolsa a $35

Pera Bosc por kilo en $35

Carnes y proteínas

Pierna con muslo por kilo a $35 pesos

Pollo entero con piel por klo a $36

Pechuga de pollo corte americano 1/2 kilo a $47

Milanesa de pollo fresca a $74 el medio kilo

Milanesa de pechuga de pollo fresca a $89 el medio kilo

Pechuga de pollo corte americano con hueso y sin piel 1/2 kilo a $84

Variedad de Bachoco prácticos de 500 gr a $48

Filete Tilapia a $60.00 el medio kilo

Camarón coctelero 1/2 kilo a $60

Chuleta ahumada 1/2 kilo a $65 pesos

Otros

Paquete dona cartoon de 4 piezas $39

Pastel americano flores a $79

Bocadillos 10 piezas a $59

Gelatina mosaico a $99

Postre barra frutal a $138

Paquete dominó día de las madres 4 piezas $39

Rosca red velvet a $85

Pastel semiterminado de chocolate a $248

Pastel de fresa 3 leches

Aurrera salchichas con pavo 500 gr a $25

Jamón Aurrera 250 gr a $35

Jamón clásico con pavo a granel el 1/4 en $38

Queso gouda por klo a $46

Quesos de paquete a $30 cada uno

Ofertas de comida ya preparada

Además, tendrás la oportunidad de comprar todas las pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles:

Pizza hawaiana

Pizza de queso

Pizza de pepperoni

Así como mini pizzas a $79 pesos con el paquete disponible.

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OB