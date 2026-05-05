¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 5 y 6 de mayo de 2026 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios.

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas.

Ofertas del Martimiércoles de Chedraui en frutas y verduras

Mango Ataulfo: $48.50 por kilo

Uva verde: $75.00 por kilo

Piña gota miel: $24.50 por kilo

Papaya Maradol: $19.50 por kilo

Plátano Macho: $19.50 por pieza

Plátano Chiapas: $14.50 por kilo

Limón sin semilla: $46.90 por kilo

Limón Colima: $20.00 por kilo

Zanahoria: $13.00 por kilo

Aguacate Hass en malla: $29.90 por kilo

Cebolla blanca: $14.50 por kilo

Cilantro: $6.90 por rollo

Pepino verde: $14.50 por kilo

Cebolla Morada: $26.50 por kilo

Alternativas para aprovechar las promociones en Chedraui

Con el objetivo de que más personas puedan acceder a estas ofertas, Chedraui pone a disposición diversas modalidades de compra y pago. Los clientes pueden realizar sus compras en línea mediante el sitio oficial o la aplicación móvil, con varias opciones de pago disponibles.

También es posible pagar utilizando BBVA Wallet y puntos acumulados, una alternativa práctica para quienes desean aprovechar los beneficios de su tarjeta, otra opción es el Monedero Mi Chedraui, que permite utilizar el saldo generado en compras previas.

Para quienes prefieren la atención presencial, está disponible la compra directa en tienda. Además, Chedraui ofrece la modalidad de pago contra entrega, en la que la compra se realiza por internet y se recoge en sucursales participantes.

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