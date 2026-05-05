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Martes de Frescura en Walmart: estas son las ofertas de hoy, 5 de mayo

Conoce los descuentos en alimentos que este día tiene la cadena de supermercados; además de las promociones por el Día de las Madres

Por: G. Solano

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea, que tiene las modalidades de entrega a domicilio y

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea, que tiene las modalidades de entrega a domicilio y "pickup". EFE/Archivo

En el Martes de Frescura, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados, con una política de doble garantía: si el producto no satisface al cliente, basta con comunicarse con el área de atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda.

Para celebrar el Día de las Madres, Walmart ofrece hasta 40 % de descuento en una selección de productos ideales como regalo, como flores, chocolates, ropa, maquillaje y artículos de cuidado de la piel.

En compras mínimas de 1,500 pesos en perfumes, hay un ahorro inmediato de 150 pesos con el código WCATPERFMOM.

También hay hasta 30 % de descuento en teléfonos celulares, destacando el S26 Ultra de Samsung, que alcanza 45 % de rebaja.

Además, se ofrecen 40 % de descuento en pantallas Hisense, 35 % en vinos y licores, y 30 % en productos para bebés.

Para pedidos en línea, se puede considerar Walmart Pass, que ofrece envíos sin costo y ahorros en restaurantes como Starbucks. También incluye una prueba de Spotify Premium: cuatro meses por 59 pesos al mes o 529 pesos al año.

Con el Cyber Martes Banamex, los compradores pueden aprovechar hasta 9 meses sin intereses y 12 % de ahorro adicional al pagar con tarjetas de crédito Banamex, utilizando el código WBCYBER5M en compras de al menos 7,000 pesos.

Ofertas destacadas del día en el Martes de Frescura de Walmart

Frutas y verduras

  • Aguacate Hass: 57 pesos por kilo.
  • Cebolla blanca: 35 pesos por kilo.
  • Manzana Envy en bolsa: 39 pesos por kilo.
  • Manzana Granny Smith: 39 pesos por kilo.
  • Manzana Pink Lady: 39 pesos por kilo.
  • Naranja: 27 pesos por kilo.
  • Papaya Maradol: 42.90 pesos por kilo.
  • Pera Bosc: 39 pesos por kilo.
  • Piña miel: 19.90 pesos por kilo.
  • Sandía roja: 16 pesos por kilo.
  • Toronja: 27 pesos por kilo.

Carnes y pescados

  • Arrachera de res marinada Marketside, 600 gramos: 180 pesos.
  • Arrachera de res marinada Marketside Choice, 600 gramos: 238 pesos.
  • Arrachera de res marinada SuKarne, 600 gramos: 216 pesos.
  • Arrachera de res SuKarne marinada ligera, 600 gramos: 218 pesos.
  • Boneless Pilgrim's buffalo, 600 gramos: 165 pesos.
  • Carne molida de cerdo: 118 pesos por kilo.
  • Carne de res congelada para hamburguesa Marketside, 8 piezas: 90 pesos.
  • Costilla de cerdo: 149 pesos por kilo.
  • Chorizo de cerdo Marketside rojo, 500 gramos: 108 pesos.
  • Chuleta de cerdo ahumada: 132 pesos por kilo.
  • Cubos de atún con camarón Dolores Premium, 200 gramos: 72 pesos.
  • Cubos de atún Dolores Premium, 200 gramos: 59 pesos.
  • Filete de pescado Sierra Madre Blanco del Nilo natural, 1 kg, congelado: 234 pesos.
  • Filete de tilapia: 122 pesos por kilo.
  • Medallón de atún con especias Dolores Premium, 304 gramos: 134 pesos.
  • Medallones de atún Dolores Premium, 4 piezas: 229 pesos.
  • Medallones de atún Marketside, 680 gramos: 219 pesos.
  • Milanesa de cerdo: 119 pesos por kilo.
  • Milanesa de pechuga de pollo: 179 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo con hueso sin piel: 164 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo con piel: 149 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo deshebrada Alco, 300 gramos: 73 pesos.
  • Pechuga de pollo deshebrada SuKarne, 300 gramos: 83 pesos.
  • Pechuga de pollo sin hueso importada: 149 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo sin piel: 169 pesos por kilo.
  • Pierna de cerdo en trozo: 124 pesos por kilo.
  • Pollo entero fresco sin cortar: 39 pesos por kilo.
  • Salmón noruego La Sanitaria, 500 gramos: 339 pesos.

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