Martes de Frescura en Walmart: estas son las ofertas de hoy, 5 de mayo

En el Martes de Frescura, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados, con una política de doble garantía: si el producto no satisface al cliente, basta con comunicarse con el área de atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda.

Para celebrar el Día de las Madres, Walmart ofrece hasta 40 % de descuento en una selección de productos ideales como regalo, como flores, chocolates, ropa, maquillaje y artículos de cuidado de la piel.

En compras mínimas de 1,500 pesos en perfumes, hay un ahorro inmediato de 150 pesos con el código WCATPERFMOM.

También hay hasta 30 % de descuento en teléfonos celulares, destacando el S26 Ultra de Samsung, que alcanza 45 % de rebaja.

Además, se ofrecen 40 % de descuento en pantallas Hisense, 35 % en vinos y licores, y 30 % en productos para bebés.

Para pedidos en línea, se puede considerar Walmart Pass, que ofrece envíos sin costo y ahorros en restaurantes como Starbucks. También incluye una prueba de Spotify Premium: cuatro meses por 59 pesos al mes o 529 pesos al año.

Con el Cyber Martes Banamex, los compradores pueden aprovechar hasta 9 meses sin intereses y 12 % de ahorro adicional al pagar con tarjetas de crédito Banamex, utilizando el código WBCYBER5M en compras de al menos 7,000 pesos.

Ofertas destacadas del día en el Martes de Frescura de Walmart

Frutas y verduras

Aguacate Hass: 57 pesos por kilo.

Cebolla blanca: 35 pesos por kilo.

Manzana Envy en bolsa: 39 pesos por kilo.

Manzana Granny Smith: 39 pesos por kilo.

Manzana Pink Lady: 39 pesos por kilo.

Naranja: 27 pesos por kilo.

Papaya Maradol: 42.90 pesos por kilo.

Pera Bosc: 39 pesos por kilo.

Piña miel: 19.90 pesos por kilo.

Sandía roja: 16 pesos por kilo.

Toronja: 27 pesos por kilo.

Carnes y pescados