Martes de Frescura en Walmart: estas son las ofertas de hoy, 5 de mayo

En el Martes de Frescura, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados, con una política de doble garantía: si el producto no satisface al cliente, basta con comunicarse con el área de atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda.Para celebrar el Día de las Madres, Walmart ofrece hasta 40 % de descuento en una selección de productos ideales como regalo, como flores, chocolates, ropa, maquillaje y artículos de cuidado de la piel.En compras mínimas de 1,500 pesos en perfumes, hay un ahorro inmediato de 150 pesos con el código WCATPERFMOM.También hay hasta 30 % de descuento en teléfonos celulares, destacando el S26 Ultra de Samsung, que alcanza 45 % de rebaja.Además, se ofrecen 40 % de descuento en pantallas Hisense, 35 % en vinos y licores, y 30 % en productos para bebés.Para pedidos en línea, se puede considerar Walmart Pass, que ofrece envíos sin costo y ahorros en restaurantes como Starbucks. También incluye una prueba de Spotify Premium: cuatro meses por 59 pesos al mes o 529 pesos al año.Con el Cyber Martes Banamex, los compradores pueden aprovechar hasta 9 meses sin intereses y 12 % de ahorro adicional al pagar con tarjetas de crédito Banamex, utilizando el código WBCYBER5M en compras de al menos 7,000 pesos.Frutas y verdurasCarnes y pescados