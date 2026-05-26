Tianguis de frutas y verduras a Precio Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 28 de mayo

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana, tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha; sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recogerlo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponibles hasta el jueves 28 de mayode 2026.

Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Frutas y verduras

Mandarina a $35 el kilo

Aguacate Hass a $32.50 la malla

Piña miel por kilo a $20

Carnes y proteínas

Pollo entero por kilo a $36

Carne molida de res 80/20 500 gr a $50

Bachoco Variedad de pollo empanizado de 500 gra a $48 c/u

Carne de cerdo al pastor a $62 la pieza

Carne molida de res y cerdo Mezquite 400 gr a $64

Carne para hamburguesa de 720 gr a $84

Arrachera de res marinada Marketside de 600 gr a $185

Mojarra tilapia 500 gr a $35

Filete basa blanco 500 gr a $39

Salchichas con pavo o jamón de pavo y cerdo Great Value a $45 cada paquete

Otros

Rosca de cajeta, chocolate, nuez, leche condensada, marmoleada, por pieza a $79

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Ofertas de comida ya preparada

Además, tendrás la oportunidad de comprar todas las pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles:

Pizza hawaiana

Pizza de queso

Pizza de pepperoni

Así como mini pizzas a $79 pesos con el paquete disponible.

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OB