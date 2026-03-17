Tianguis de frutas y verduras a Precio Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 19 de marzo

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera se despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha, sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recogerlo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponibles hasta el jueves 19 de marzo de 2026.

Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Frutas y verduras

Jitomate a $51.00 el kilo.

Cebolla blanca a $25.00 el kilo.

Aguacate Hass a $29.50 la malla.

Piña Miel a $22.00 el kilo.

Manzana Red Delicious en bolsa a $38.90 el kilo.

Perón Golden en bolsa a $35.00 el kilo.

Manzana Gala en bolsa a $39.50 el kilo.

Papa blanca a $58.90 el kilo.

Romeritos a $23 el kilo.

Melón Chino a $25 el kilo.

Pepino a $35.00 el kilo.

Aguacate Hass a $48.90 el kilo.

Plátano Chiapas a $28.00 el kilo.

Plátano Dominico a $42.90 el kilo.

Guayaba a $50.00 el kilo.

Mango Paraíso a $35.00 el kilo.

Sandía a $12.50 el kilo.

Papaya a $41.90 el kilo.

Nectarina a $69.00 el kilo.

Mamey a $47.90 el kilo.

Pera D’Anjou a $30.00 el kilo.

Perón Golden a $51.00 el kilo.

Manzana Granny Smith a $55.00 el kilo.

Chile Serrano a $62.00 el kilo.

Chícharo a $69.00 el kilo.

Calabaza Japonesa a $39.90 el kilo.

Zanahoria a $11.00 el kilo.

Lechuga Romana a $22.00 la pieza.

Betabel a $38.90 el kilo.

Perejil a $10.00 el manojo.

Epazote a $14.90 el manojo.

Acelga a $12.90 el manojo.

Verdolaga a $24.90 el manojo.

Espinaca a $13.90 el manojo.

Cilantro a $12.90 el manojo.

Uva verde a $78.00 el kilo.

Uva roja a $98.00 el kilo.

Carnes y proteínas

Filete Basa rojo a $37.00 el medio kilo.

Pescado para caldo a $38.00 el medio kilo.

Filete Tilapia a $55.00 el medio kilo.

Mariscada a $54.00 el medio kilo.

Pierna con Muslo corte americano a $34.00 el kilo.

Pechuga corte americano a $43.00 el medio kilo.

Carne Molida especial de Res y Cerdo a $54.00 la pieza de 400 g.

Pechuga de Pollo con hueso fresca a $69.00 el medio kilo.

Milanesa de Pollo congelada a $69.00 el medio kilo.

Chuleta ahumada de Cerdo a $69.00 el medio kilo.

Pechuga sin hueso fresca a $79.00 el medio kilo.

Pechuga con hueso sin piel a $79.00 el medio kilo.

Milanesa de Pechuga fresca a $84.00 el medio kilo.

Molida de Cerdo a $56.00 el medio kilo.

Milanesa de Cerdo a $62.00 el medio kilo.

Pechuga deshebrada de Pollo SuKarne a $78.00 la pieza de 300 g.

Ofertas de comida ya preparada

Además, tendrás la oportunidad de comprar todas las pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles:

Pizza hawaiana

Pizza de queso

Pizza de pepperoni

Así como mini pizzas a $79 pesos con el paquete disponible.

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OB