Sábado, 11 de Abril 2026

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Devolución Anual 2025: SAT confirma si es obligatoria la e.firma

Perder la e.firma o tenerla vencida puede convertirse en un obstáculo en plena temporada fiscal del SAT

Por: SUN .

La e.firma funciona como un mecanismo de validación adicional para garantizar la seguridad del trámite de Declaración Anual del SAT. ESPECIAL

La e.firma funciona como un mecanismo de validación adicional para garantizar la seguridad del trámite de Declaración Anual del SAT. ESPECIAL

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que todas las personas físicas deben presentar su declaración anual 2025 dentro del plazo oficial que va del 1 al 30 de abril.

No respetar este calendario puede derivar en sanciones económicas, por lo que se recomienda realizar el trámite con anticipación y evitar contratiempos de última hora.

El proceso se puede completar en línea a través del portal del SAT, disponible las 24 horas durante todo el mes. Esto facilita que cada contribuyente cumpla con su obligación fiscal sin necesidad de acudir a oficinas.

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¿Es obligatoria la e.firma para obtener devolución de impuestos?

Una de las dudas más frecuentes gira en torno al uso de la e.firma SAT para recibir un saldo a favor. La respuesta depende del monto y de ciertos factores específicos.

En muchos casos, es posible presentar la declaración anual únicamente con la contraseña y recibir la devolución automática. Sin embargo, existen escenarios en los que la e.firma se vuelve indispensable.

Casos en los que no necesitas e.firma

  • Cuando el saldo a favor es menor a 10 mil pesos.
  •  Si el saldo supera los 10 mil pesos, pero no rebasa los 150 mil pesos, y se utiliza la misma cuenta CLABE registrada en años anteriores.

Casos en los que sí necesitas e.firma

  • • Cuando se registra por primera vez una cuenta interbancaria.
  • • Si se cambia la CLABE precargada y el saldo a favor es mayor a 10,000 pesos.

En estos casos, la e.firma funciona como un mecanismo de validación adicional para garantizar la seguridad del trámite.

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Cómo recuperar la e.firma paso a paso

Perder la e.firma o tenerla vencida puede convertirse en un obstáculo en plena temporada fiscal. Afortunadamente, existen alternativas para recuperarla. Si la e.firma sigue vigente necesitarás:

  • Ingresar a CertiSat Web o usar la app SAT ID
  • Seleccionar la opción “Renovación del certificado”
  • Descargar el nuevo archivo actualizado

Este proceso puede hacerse en línea sin necesidad de acudir a oficinas. Sin embargo, si la e.firma está vencida o se perdieron los archivos, deberás: agendar una cita en el SAT bajo el trámite de renovación o revocación de personas físicas, y presentarse con:

  • Identificación oficial
  • Memoria USB
  • Correo electrónico activo

En estos casos, el trámite debe realizarse de forma presencial para validar la identidad del contribuyente.

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