Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 14 de abril

Hoy, como cada semana, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados durante su Martes de Frescura. La tienda garantiza que, si el producto adquirido no es del agrado del consumidor, basta con comunicarse con atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.

Esta semana la tienda también anuncia rebajas de hasta 60 % en juguetes para el Día del Niño y hasta 40 % en regalos para el Día de las Madres.

Además, con el código WBANCOS6A y la compra mínima de 5,000.00 pesos, pagada con tarjetas de crédito BBVA o Santander, hay 12 meses sin intereses y 8 % pesos de ahorro adicional.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda mediante la modalidad “pickup”.

Para pedidos en línea conviene considerar el Walmart Pass, que ofrece envíos sin costo y ahorros en restaurantes como Starbucks. También incluye una prueba de Spotify Premium de cuatro meses por 59.00 pesos al mes o 529.00 pesos al año.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

Mandarina clementina Marketside en malla, 907 gramos: 50.00 pesos.

Mango paraíso: 26.00 pesos por kilo.

Manzana granny Smith: 39.90 pesos por kilo.

Melón chino: 29.00 pesos por kilo.

Papaya Maradol: 42.90 pesos por kilo.

Pera de Anjou: 46.90 pesos por kilo.

Pera Bosc: 69.00 pesos por kilo.

Piña miel: 22.50 pesos por kilo.

Plátano Chiapas: 22.00 pesos por kilo.

Sandía roja: 19.00 pesos por kilo.

Toronja: 34.00 pesos por kilo.

Carnes y pescados