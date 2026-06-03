¿Por qué la salida a bolsa de SpaceX podría convertir a Elon Musk en billonario?

SpaceX afirma que planea recaudar hasta 75 mil millones de dólares cuando comience a cotizar en bolsa este mes, lo que prepara el terreno para el mayor debut bursátil de la historia y encamina a Elon Musk a convertirse en el primer billonario del mundo.

Las acciones de SpaceX en cifras

La empresa, conocida formalmente como Space Exploration Technologies Corp., manifestó el miércoles que venderá 555.6 millones de acciones a 135 dólares cada una en una oferta pública inicial. Los ingresos estimados superarían con facilidad los 26 mil millones de dólares recaudados por el gigante petrolero Saudi Aramco en 2019. La oferta también le daría a SpaceX un valor de mercado de 1.77 billones de dólares . Sólo seis empresas del S&P 500 valen más actualmente, estando Nvidia a la cabeza con 5.2 billones de dólares.

Además del tamaño de la oferta y de los ingresos previstos, el prospecto enmendado de SpaceX actualiza detalles sobre cuánto control tendrá Musk sobre la empresa. Como director ejecutivo, director técnico y presidente del consejo de SpaceX, el poder de voto del magnate provendrá principalmente de su propiedad de cinco mil 220 millones de acciones Clase B, que otorgan al titular 10 votos por cada acción en su poder. Según la presentación, Musk tendría el 82.4% del poder de voto en la empresa.

Forbes valora actualmente el patrimonio neto de Musk en 826 mil millones de dólares y su participación en SpaceX en 542 mil millones . El valor estimado de sus tenencias en SpaceX se basó en una valoración global de la empresa de 1.25 billones de dólares. Con esas cifras, una valoración de 1.77 billones de dólares para SpaceX aumentaría el patrimonio neto de Musk en 223 mil millones de dólares, convirtiéndolo en billonario. Sin embargo, gran parte de su fortuna está en acciones que aún no ha convertido en efectivo.

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El tiempo dirá cómo le va a SpaceX en el mercado. Los planes de Musk para la empresa son tan fantásticos como el dinero que espera recaudar con la venta.

Colorido, e incluso aterrador en algunas partes, el documento de la oferta pública inicial contrasta con la prosa típicamente seca y técnica de los documentos de este tipo, al detallar planes para usar los ingresos de la venta con el fin de ayudar a llevar hombres a la Luna otra vez y quizá incluso a Marte.

En una sección, se habla de la necesidad de construir "una colonia humana permanente" en el planeta rojo con "al menos un millón de habitantes" mientras se ciernen amenazas existenciales que podrían condenar al ser humano a sufrir "el mismo destino que los dinosaurios".

JM