Fonacot impulsa a trabajadoras con más de 11 mil millones de pesos en créditos

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) reforzó durante 2026 su estrategia de inclusión financiera dirigida a las mujeres trabajadoras del país , al otorgar más de 420 mil créditos a través del programa Crédito Mujer Efectivo entre enero y mayo de este año.

De acuerdo con información de la institución, durante ese periodo se entregaron 420 mil 966 financiamientos, los cuales representaron una derrama superior a los 11 mil 700 millones de pesos.

Con esta iniciativa, Fonacot busca mejorar las condiciones económicas de las trabajadoras formales y contribuir al bienestar de sus familias mediante opciones de crédito accesibles y con costos competitivos.

Beneficia principalmente a mujeres de menores ingresos

Uno de los aspectos más relevantes del programa es que está enfocado en apoyar a sectores de la población que históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder a servicios financieros tradicionales.

Según los datos proporcionados por Fonacot, el 77.5% de las mujeres beneficiadas percibe ingresos equivalentes a entre uno y dos salarios mínimos. Esto refleja que la mayor parte de los recursos se canaliza hacia trabajadoras con ingresos limitados, permitiéndoles obtener liquidez para cubrir necesidades personales, familiares o emergencias económicas.

FONACOT

La institución destacó que este esfuerzo forma parte de su misión social de promover una mayor inclusión financiera y generar oportunidades para quienes más requieren acceso a financiamiento formal.

Un apoyo con impacto directo en las familias mexicanas

Además del beneficio individual para las trabajadoras, el Crédito Mujer Efectivo tiene un efecto directo en miles de hogares mexicanos.

Fonacot informó que el 76.8% de las acreditadas tiene al menos un dependiente económico directo, por lo que los recursos obtenidos mediante este esquema ayudan a fortalecer el sustento familiar y a mejorar la capacidad de respuesta ante gastos cotidianos o imprevistos.

La institución subrayó que este tipo de financiamiento representa una herramienta importante para apoyar la estabilidad económica de las familias, especialmente en sectores donde las mujeres son una pieza fundamental en la administración de los recursos del hogar.

Tasas preferenciales frente a la banca tradicional

Otro de los principales atractivos del Crédito Mujer Efectivo es su costo financiero. Fonacot señaló que este producto ofrece tasas de interés preferenciales desde 8.9%, nivel que se ubica por debajo de diversas opciones disponibles en la banca tradicional.

Gracias a estas condiciones, las beneficiarias pueden acceder a montos de financiamiento más favorables y con pagos más accesibles, lo que se traduce en una alternativa competitiva para quienes buscan obtener crédito sin comprometer de manera excesiva su economía.

Cómo obtener más información

Las personas interesadas en conocer los requisitos, beneficios y características del Crédito Mujer Efectivo, así como otros productos financieros disponibles, pueden consultar la información oficial en el portal de Fonacot o comunicarse al número nacional gratuito 55-8874-74 74.

Con estos resultados, Fonacot reafirma su papel como una institución orientada a facilitar el acceso al crédito para las trabajadoras mexicanas, impulsando la inclusión financiera y fortaleciendo la economía de miles de hogares en todo el país.

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