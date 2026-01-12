El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Horacio Fernández Castillo, dejará el próximo año la dependencia después de permanecer en el cargo el primer año de la administración del gobernador Pablo Lemus Navarro.

Aunque todavía no hay fecha oficial para su salida, Fernández Castillo asegura que se irá muy satisfecho con el trabajo realizado. Habla de los retos que tiene la dependencia, como consolidar lo que ya se tiene, terminar de realizar la inversión en el Instituto Tecnológico de Jalisco y la Universidad Tecnológica de Jalisco, y seguir adecuando la oferta académica a las necesidades de las empresas y la capacitación de docentes.

En el tema de Ciencia y Tecnología, el funcionario considera que es importante tener una subsecretaría, ya que es fundamental en un momento en que la Inteligencia Artificial es una realidad. Además, dice que es importante seguir apoyando a los emprendedores.

-¿Cuál es el balance que hace del primer año que estuvo al frente de la dependencia?

-Yo creo que ha sido un año muy productivo; se han hecho algunos cambios que no son tan visibles, pero para la operación de la Secretaría y los objetivos que ha fijado el gobernador son muy importantes en todas las áreas.

-¿En el tema de Educación cuáles fueron los cambios más relevantes?

-Por ejemplo, en Educación fue el tema de adecuar los programas educativos, los contenidos de las carreras, quitar carreras que no generan valor, las carreras cortas, el tema dual e inglés, importantísimo, y el fortalecimiento de la infraestructura. Esos cambios han sido muy relevantes; van a cambiar totalmente estos 20 planteles y los 13 REDis (Red de Centros de Innovación y Emprendimiento). Creo que vamos a llegar a un nivel de educación para competir con cualquier universidad privada.

-¿En el tema de Ciencia y Tecnología cuáles fueron los principales cambios?

-Hemos seguido la línea de conservar el liderazgo en innovación y en registro de patentes, pero también hemos llegado mucho más allá, acompañando a todos los investigadores con el programa “De la Ciencia al Mercado”. Eso ha sido fundamental.

-¿Cómo cierra Jalisco en materia de patentes?

-Tenemos el 20 por ciento de las patentes del país y eso es muy importante; es un tema que viene desde hace ocho años en ese liderazgo.

-¿Qué otros proyectos tienen en la dependencia?

-Tenemos proyectos muy grandes y transversales con otras secretarías: con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Desarrollo Social, con la Secretaría de Energía y con la Secretaría de Movilidad. Estos proyectos de mediano plazo van a generar mucho valor al Estado.

-¿Qué tan importantes serán estos proyectos para los ciudadanos?

-Muchísimo. Por ejemplo, un proyecto de movilidad puede cambiar la ciudad de Guadalajara de manera muy importante. No se trata de segundos pisos o ladrillos, se trata de Inteligencia Artificial.

-¿Cuál es la importancia de la Red de Centros de Innovación y Emprendimiento (REDi)?

-Los REDis son todo un sistema de emprendimientos donde generamos un valor impresionante porque acompañamos a los emprendedores. Los gobiernos municipales siempre se pelean para que pongamos un REDi, porque generan mucho valor. Actualmente hay 13 en diferentes municipios, como Lagos de Moreno, Tepatitlán y Puerto Vallarta; queremos poner otro en Ajijic; con ese tendríamos 14, pero esperamos llegar a 16.

-¿Cuáles considera que son los retos de la dependencia?

-Continuar con el proyecto de infraestructura para todos los planteles, tanto TSJ (Tecnológico Superior de Jalisco) como UTJ (Universidad Tecnológica de Jalisco), concluir el proyecto de Internet y que el de inglés siga adelante, generando mucho valor. También creo que debemos adaptarnos de manera dinámica a las necesidades de las empresas.

-¿Cómo funcionaría la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología?

-Actualmente tenemos una dirección; queremos que se convierta en subsecretaría. Es una promesa del gobernador y espero que se cumpla. Implica más recursos y una estructura más sólida; es un dinero bien invertido. Ojalá se concrete el próximo año porque genera mucho valor y puede generar más.

-¿Cómo va el proceso de cambio de secretario?

-Sigue el proceso, no me han informado nada. Creo que cuando se tenga el relevo lo haremos saber; no hay prisa. La idea es hacer un cambio muy planeado, sin ningún exabrupto.

-¿Cómo dejará la Secretaría?

-Me encanta; me gustaría quedarme más tiempo, pero no me es posible. No es que no quiera; tengo una situación personal en las empresas que manejo, las cuales estarán en una etapa complicada el próximo año y requieren toda mi atención.

-¿Se irá satisfecho?

-Sí, y hasta el último día voy a vivirlo y voy a dar lo mejor. Ha sido una extraordinaria experiencia que repetiría siempre.

CT