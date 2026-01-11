Bodega Aurrera liquida este celular premium al precio de uno gama baja

Nuevo año, nuevo celular. En este mes de enero puedes aprovechar las ofertas que distintas tiendas tienen en telefonía celular, como por ejemplo en Bodega Aurrera.

En esta ocasión, la cadena tiene el teléfono Honor X5b Plus en descuento, se vende en mil 799 pesos de contado o hasta 12 mensualidades fijas de 224.73 pesos.

Este modelo de Honor está pensado para el uso diario, pues tiene una batería que ofrece autonomía para todo el día o varios días con uso moderado.

Puedes comprarlo en línea y recogerlo en tienda o pedirlo para que llegue a tu domicilio, además tienes hasta 30 días para devolverlo después de recibido.

Características del Honor X5b Plus

Este teléfono mide 163.85 mm de altura y pesa 194 gramos aproximadamente. La pantalla es de 6.56 pulgadas y 16.7 millones de colores, cuenta con resolución de 720 x 1612 y admite hasta 10 puntos táctiles.

Cuenta con un procesador MediaTek Helio G36 , con una frecuencia dominante de CPU 4*Cortex-A53 hasta 2.2 GHz + 4*Cortex-A53 hasta 1.6 GHz. El sistema operativo es MagicOS 8.0 y tiene una memoria 4+4 RAM Turbo+ 256GB.

La cámara principal es de 50MP+cámara auxiliar, la grabación de videos es de 720/1080 30 fas y el modo enfoque 10X Zoom, la resolución de imagen es compatible con 4080X3060 pixeles y la resolución de video es compatible con 1920 x 1080 pixeles.

También tiene modo retrato y modo belleza y bokeh con alta resolución y marca de agua. La batería tiene una capacidad de 5100 mAh, 5200 mAh y esta hecha de polímero de iones de litio. La caga es por cable 5V/2A.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV