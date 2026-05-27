Volaris se luce en el Hot Sale 2026 con vuelos de hasta el 50% de descuento

La aerolínea Volaris arrancó el Hot Sale 2026 con una de las campañas más agresivas de la temporada al ofrecer descuentos de hasta 50% en vuelos nacionales e internacionales, además de beneficios exclusivos para miembros de v.club y Altitude.La promoción estará vigente del 25 de mayo al 2 de junio de 2026 y contempla viajes programados entre el 25 de mayo de 2026 y el 28 de febrero de 2027, lo que permitirá a miles de viajeros planear vacaciones, escapadas o visitas familiares con tarifas reducidas.Además de las rebajas generales, la compañía informó que quienes formen parte de v.club podrán obtener un 20% adicional de descuento sobre algunas tarifas seleccionadas.Por otro lado, los integrantes del programa Altitude podrán acumular Puntos Triples en compras realizadas directamente en el sitio oficial de Volaris, una estrategia con la que la aerolínea busca incentivar las reservaciones digitales durante la temporada de ofertas.Entre las promociones más llamativas del Hot Sale destacan vuelos sencillos nacionales desde poco más de 200 pesos en clase económica.Algunas de las tarifas publicadas incluyen: También aparecen promociones para destinos turísticos altamente demandados como Cancún, Puerto Vallarta, Monterrey, Tijuana y Ciudad de México.Las rutas internacionales también forman parte del Hot Sale 2026. Entre las ofertas más buscadas destacan vuelos hacia distintas ciudades de Estados Unidos desde Guadalajara y Ciudad de México.Algunos precios publicados por la aerolínea son: Además, se incluyen rutas hacia Orlando, Chicago, Seattle, Houston, Oakland, Sacramento y San José, California.La campaña promocional no se limita a México y Estados Unidos. Volaris también incluyó descuentos para destinos internacionales en Centroamérica y Sudamérica.Entre ellos destacan: El Hot Sale se ha convertido en uno de los eventos comerciales más esperados por consumidores y viajeros, especialmente por quienes buscan adelantar vacaciones o encontrar vuelos económicos antes de las temporadas altas.En redes sociales y foros de viajeros, usuarios comenzaron a compartir recomendaciones para encontrar mejores tarifas, aprovechar horarios menos saturados y revisar constantemente los cambios de precios, ya que muchas promociones suelen agotarse rápidamente.La aerolínea también destacó que los usuarios podrán pagar con tarjeta de crédito, débito, pagos electrónicos o incluso en efectivo en establecimientos participantes.Asimismo, algunas instituciones bancarias ofrecerán meses sin intereses en compras seleccionadas, dependiendo de las promociones vigentes durante el Hot Sale.Quienes deseen revisar rutas, fechas disponibles y condiciones de las promociones pueden hacerlo directamente en el portal oficial de Volaris Hot Sale 2026. EE