La incertidumbre se ha apoderado de los consumidores tras el sorpresivo anuncio de un posible incremento en el costo de las tortillas en México. Según los datos más recientes del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), el panorama de precios muestra contrastes sorprendentes a lo largo del territorio nacional, generando dudas sobre quién tiene la razón.

El mapa de precios: de Mexicali a Xalapa

Actualmente, el promedio nacional se ubica alrededor de los 25.64 pesos por kilo , pero la realidad cambia drásticamente según tu código postal y la región donde vivas. Mexicali, Baja California, registra el costo más elevado de todo el país, alcanzando los 33.29 pesos , lo que representa un duro golpe para la economía fronteriza y el gasto diario.

Te puede interesar: Sheinbaum acepta aumento en precio de tortilla

En el otro extremo del país, ciudades como Xalapa, Veracruz, y la zona metropolitana de Puebla ofrecen un respiro significativo a los consumidores locales. En estas regiones, el kilo se puede encontrar desde los 15.75 y 16.50 pesos , demostrando la enorme disparidad que existe en la canasta básica mexicana y cómo la geografía dicta el costo de vida.

¿Qué pasa en Guadalajara y el resto de Jalisco?

Como tapatíos, el impacto de esta noticia se siente de cerca en nuestras mesas. En la Zona Metropolitana de Guadalajara, el promedio oficial del SNIIM marca 26.23 pesos hasta el 15 de abril de 2026, pero la realidad en las calles suele ser otra. En colonias tradicionales como Santa Tere o Providencia, los vecinos reportan con preocupación que el kilo ya roza los 30 y hasta 33 pesos .

Los dueños de tortillerías locales argumentan que mantener la calidad artesanal del producto es cada vez más difícil frente a la inflación. Señalan que, aunque el maíz blanco mantenga su valor estable, los gastos operativos como el gas LP, el mantenimiento de maquinaria especializada y los impuestos han triplicado sus costos en los últimos años, asfixiando sus márgenes de ganancia.

La postura oficial: Profeco y Secretaría de Economía

Ante la creciente ola de rumores y especulación, la respuesta del Gobierno federal ha sido rápida y contundente para calmar a la población. La Presidenta Claudia Sheinbaum y la Profeco han desmentido categóricamente que exista una justificación técnica para elevar los precios, recordando que el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla sigue vigente para proteger a las familias mexicanas.

Por su parte, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura respaldan firmemente esta postura institucional. Ambas dependencias aseguran que los insumos principales, como la harina y el grano, no han sufrido variaciones recientes que ameriten un aumento desproporcionado de dos a cuatro pesos, tal como advirtió el Consejo Nacional de la Tortilla a mediados de este mes.

Sin embargo, este jueves 16 de abril, la Presidenta Sheinbaum admitió que "ha habido un ligero aumento", pero señaló que el grano de maíz está en los niveles más bajos de la historia .

Tips rápidos para cuidar tu economía familiar

Para evitar abusos en medio de la especulación comercial, es vital tomar medidas preventivas al momento de realizar tus compras diarias. La información actualizada es tu mejor aliada para garantizar que este alimento esencial no desequilibre tu presupuesto mensual ni afecte la nutrición de tu hogar.

Entre los consejos más útiles destacan tres acciones clave: primero, comparar precios caminando unas cuadras extra, ya que la diferencia entre una tortillería de barrio y un supermercado puede ser de hasta 10 pesos; segundo, exigir precios a la vista, pues por ley deben exhibirse claramente al público; y tercero, denunciar abusos ante las autoridades si detectas cobros injustificados.

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales es la mejor herramienta contra la especulación desmedida.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SNIIM

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA