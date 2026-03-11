Starbucks: Estos Frappuccinos estarán a 49 pesos este 12 y 13 de marzo

Para quienes disfrutan de las bebidas dulces y refrescantes, Starbucks anunció una promoción especial que permitirá a sus clientes comprar uno o más Frappuccinos por tan solo 49 pesos mexicanos.

Como parte de una de las campañas promocionales de la compañía para incentivar las ventas y premiar a los seguidores de la marca, este jueves 12 y viernes 13 de marzo Starbucks ofrecerá todos sus Frappuccinos participantes a solo una fracción de su precio habitual.

Para iniciar el megapuente de marzo de la mejor manera, la cadena de cafeterías ofrecerá algunas de sus bebidas más populares a un precio considerablemente menor al original, por lo que muchas personas en México podrán consentirse con algo dulce sin gastar de más.

¿En qué consiste la promoción de Starbucks?

De acuerdo con su página oficial, el 12 y 13 de marzo todos los sabores de Frappuccinos participantes en tamaño Alto estarán disponibles por tan solo 49 pesos en las sucursales del país. Además, por 10 pesos más será posible aumentar el tamaño de la bebida a grande.

La promoción estará vigente desde la apertura hasta el cierre de las sucursales; sin embargo, no es acumulable con otros descuentos disponibles y tampoco será válida para servicios de entrega a domicilio ni en tiendas ubicadas dentro de aeropuertos.

Asimismo, cualquier modificación a la receta original o ingredientes extra que el cliente desee agregar se cobrarán por separado y se sumarán al total de la cuenta.

Para hacer válida la promoción, es necesario mencionarla al cajero al momento de realizar la orden.

¿Qué sabores de Frappuccino entran en la promoción?

Los Frappuccinos participantes son los siguientes:

Café Frappuccino

Espresso Frappuccino

Mocha Frappuccino

Mocha Blanco Frappuccino

Caramel Frappuccino

Chip Frappuccino

Cookies and Cream Frappuccino

Cajeta Frappuccino

Fresa Cream Frappuccino

Chocolate Cream Frappuccino

Vainilla Cream Frappuccino

Chai Cream Frappuccino

Matcha Cream Frappuccino

Berry Yogurt Frappuccino

Piña Coco Yogurt Frappuccino

Chocolate Blanco Frappuccino

Cajeta Cream Frappuccino

Cinnamon Dolce Frappuccino

Cinnamon Dolce Cream Frappuccino

Chocolate Mexicano Frappuccino

Una vez finalizada la promoción, esta volverá a activarse el jueves 19 y viernes 20 de marzo, con el objetivo de ofrecer nuevamente bebidas a bajo costo para quienes deseen aprovechar el descuento.

Con este tipo de promociones, Starbucks busca atraer a más clientes a sus sucursales durante marzo y permitir que los amantes del café y las bebidas dulces disfruten de algunos de sus sabores más populares a un precio accesible. Consulta todos los términos y condiciones de la promoción en el siguiente enlace: https://www.starbucks.com.mx/.

