Este miércoles 11 de marzo, Farmacia Guadalajara ofrece grandes ofertas: 30 % de descuento en productos para bebé, así como pañales en menos de 200 pesos. Entre otros productos que la tienda ofrece están las toallitas para bebé, leche en polvo, papillas y más. A continuación te decimos la lista de marcas participantes y los precios.

Ofertas Farmacia Guadalajara en pañales y más

Pack Pañales Bbtips Sensitive Etapa RN de 20 piezas + Gratis Toallas Húmedas Sensitive de 30 piezas, 2ª pieza, de 101.50 a 69 pesos.

Pañal Bbtips Sensitive Talla 2 Chico, 40 pañales, de 225.20 a 159 pesos.

Pañal Bbtips Sensitive Talla 3 Mediano, 40 pañales, de 270.80 a 199 pesos.

Pañal Bbtips Sensitive Talla 1 Pequeño, 40 pañales, de 181.80 a 135 pesos.

Pañales para bebé KleenBebé Comodisec Etapa 3 M, 40 piezas, de 207.90 a 149 pesos.

Toallitas húmedas Smudy's Fresco Aroma, 20 piezas, de 12.20 a 8.90 pesos

Toallitas para bebé Dody's Dermo Active hipoalergénicas, 50 piezas, de 24.20 a 16.90 pesos

Toallitas para bebé Dody's Dermo Active hipoalergénicas, 50 piezas, de 81.10 pesos a 60.50 pesos

Toallitas para bebé Smudy's Suaviza y Protege, 80 piezas, de 34.80 pesos a 26.00 pesos

Pack Toallitas para bebé Smudy's Fresco Aroma, 3 piezas, de 81.10 pesos a 60.50 pesos

Fórmula infantil Natu Baby 3 en polvo sabor a vainilla (edad 1-3 años), 820 gramos, de 163 a 128 pesos.

Papillas Natu Kids 113 g, de 12.50 a 10.50 pesos

Recuerda que el máximo de productos es dos por cliente o agotar existencia. Los descuentos mencionados anteriormente tienen vigencia del 1 al 14 de marzo. Para consultar su disponibilidad sujeta a existencia en sucursales, ingresa a: www.farmaciasguadalajara.com.

