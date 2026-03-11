Este miércoles 11 de marzo, Farmacia Guadalajara ofrece grandes ofertas: 30 % de descuento en productos para bebé, así como pañales en menos de 200 pesos. Entre otros productos que la tienda ofrece están las toallitas para bebé, leche en polvo, papillas y más. A continuación te decimos la lista de marcas participantes y los precios. Recuerda que el máximo de productos es dos por cliente o agotar existencia. Los descuentos mencionados anteriormente tienen vigencia del 1 al 14 de marzo. Para consultar su disponibilidad sujeta a existencia en sucursales, ingresa a: www.farmaciasguadalajara.com. *** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *** AS