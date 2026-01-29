Starbucks: Estos Frappuccinos están a solo 49 pesos hoy y mañana 29 y 30 de enero

Tienes hoy y mañana para disfrutar de cualquier frapuccino de Starbucks que se encuentre listado en esta nota a tan solo 49 pesos. La cadena internacional de cafeterías busca complacer a sus clientes mexicanos con un descuento excepcional en una de sus bebidas icónicas.Sea en frío o en calor, esta es una excelente oportunidad de tomar una bebida tamaño Alto (300 ml) por tan solo 49 pesos. Además, con 10 pesos más podrás crecer la bebida a grande (400 ml). Para acceder a la promoción solo deberás elegir tu bebida y mencionar la promoción al barista.¡Elige tu bebida del listado a continuación!La promoción es válida este jueves 29 y viernes 30 de enero en tiendas Starbucks Coffee de la República Mexicana y en servicio Pickup (recoge en tienda). No aplica en Delivery (servicio a domicilio), aeropuertos, ni tiendas Reserve Bar.Cabe destacar que el precio no incluye modificadores, los cuales se cobrarán a precio de lista en caso de ser ordenados.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB