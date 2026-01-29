Jueves, 29 de Enero 2026

Starbucks: Estos Frappuccinos están a solo 49 pesos hoy y mañana 29 y 30 de enero

Conoce en esta nota cómo puedes acceder a esta promoción especial de Starbucks

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Sea en frío o en calor, esta es una excelente oportunidad de tomar esta icónica bebida de Starbucks en tamaño Alto. AP / ARCHIVO

Tienes hoy y mañana para disfrutar de cualquier frapuccino de Starbucks que se encuentre listado en esta nota a tan solo 49 pesos. La cadena internacional de cafeterías busca complacer a sus clientes mexicanos con un descuento excepcional en una de sus bebidas icónicas.

Sea en frío o en calor, esta es una excelente oportunidad de tomar una bebida tamaño Alto (300 ml) por tan solo 49 pesos. Además, con 10 pesos más podrás crecer la bebida a grande (400 ml). Para acceder a la promoción solo deberás elegir tu bebida y mencionar la promoción al barista.

¡Elige tu bebida del listado a continuación!

Estos frapuccinos están a solo 49 pesos en Starbucks hoy y mañana 29 y 30 de enero

  • Café Frappuccino
  • Espresso Frappuccino
  • Mocha Frappuccino
  • Mocha Blanco Frappuccino
  • Caramel Frappuccino
  • Chip Frappuccino
  • Cookies and Cream Frappuccino
  • Cajeta Frappuccino
  • Fresa Cream Frappuccino
  • Chocolate Cream Frappuccino
  • Vainilla Cream Frappuccino
  • Chai Cream Frappuccino
  • Matcha Cream Frappuccino
  • Berry Yogurt Frappuccino
  • Piña coco Yogurt Frappuccino
  • Chocolate Blanco Frappuccino
  • Cajeta Cream Frappuccino
  • Cinnamon Dolce Frappuccino
  • Cinnamon Dolce Cream Frappuccino
  • Chocolate Mexicano Frappuccino

La promoción es válida este jueves 29 y viernes 30 de enero en tiendas Starbucks Coffee de la República Mexicana y en servicio Pickup (recoge en tienda). No aplica en Delivery (servicio a domicilio), aeropuertos, ni tiendas Reserve Bar.

Cabe destacar que el precio no incluye modificadores, los cuales se cobrarán a precio de lista en caso de ser ordenados.

