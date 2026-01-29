Starbucks: Estos Frappuccinos están a solo 49 pesos hoy y mañana 29 y 30 de enero

Tienes hoy y mañana para disfrutar de cualquier frapuccino de Starbucks que se encuentre listado en esta nota a tan solo 49 pesos. La cadena internacional de cafeterías busca complacer a sus clientes mexicanos con un descuento excepcional en una de sus bebidas icónicas.

Sea en frío o en calor, esta es una excelente oportunidad de tomar una bebida tamaño Alto (300 ml) por tan solo 49 pesos. Además, con 10 pesos más podrás crecer la bebida a grande (400 ml). Para acceder a la promoción solo deberás elegir tu bebida y mencionar la promoción al barista.

¡Elige tu bebida del listado a continuación!

Estos frapuccinos están a solo 49 pesos en Starbucks hoy y mañana 29 y 30 de enero

Café Frappuccino

Espresso Frappuccino

Mocha Frappuccino

Mocha Blanco Frappuccino

Caramel Frappuccino

Chip Frappuccino

Cookies and Cream Frappuccino

Cajeta Frappuccino

Fresa Cream Frappuccino

Chocolate Cream Frappuccino

Vainilla Cream Frappuccino

Chai Cream Frappuccino

Matcha Cream Frappuccino

Berry Yogurt Frappuccino

Piña coco Yogurt Frappuccino

Chocolate Blanco Frappuccino

Cajeta Cream Frappuccino

Cinnamon Dolce Frappuccino

Cinnamon Dolce Cream Frappuccino

Chocolate Mexicano Frappuccino

La promoción es válida este jueves 29 y viernes 30 de enero en tiendas Starbucks Coffee de la República Mexicana y en servicio Pickup (recoge en tienda). No aplica en Delivery (servicio a domicilio), aeropuertos, ni tiendas Reserve Bar.

Cabe destacar que el precio no incluye modificadores, los cuales se cobrarán a precio de lista en caso de ser ordenados.

