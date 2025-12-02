Martes, 02 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Cultura

Cultura |

Estos son los mejores libros del 2025, según The Economist

El medio inglés hizo una selección de las mejores publicaciones realizadas en el año

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Esta es la lista completa de recomendaciones de lectura en el 2025 por parte de The Economist. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta es la lista completa de recomendaciones de lectura en el 2025 por parte de The Economist. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El día de hoy se lleva a cabo la cuarta jornada de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 2025. Si tienes planeado darte una vuelta a la Expo Guadalajara, pero requieres recomendaciones con respecto a tus compras literarias, el medio inglés The Economist acaba de publicar su listado con las mejores lecturas del año.

La curada lista está desglosada bajo ocho categorías distintas o géneros: Biografía y memoria; Negocios y economía; Cultura y artes; Ficción; Gastronomía; Historia; Política y actualidad y Ciencia y tecnología. Al tratarse de un medio inglés, muchas de las publicaciones se encuentran en dicho idioma. Sin embargo, hay algunas que ya fueron traducidas a nuestra lengua.

A continuación el listado completo y sin orden jerárquico publicado por The Economist.

Estos son los mejores libros del 2025, según The Economist

Biografía y memoria

  • Buckley: The Life and the Revolution Thath Changed America de Sam Tanenhaus
  • Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed and Lost Idealism de Sarah Wynn-Williams
  • Dark Renaissance: The Dangerous Times and Fatal Genius of Shakespeare's Greatest Rival de Stephen Greenbaltt
  • Electric Spark: The Enigma of Dame Muriel
  • How to End a Story de Helen Garner
  • Mother Mary Comes to Me de Arundhati Roy
  • Raising Hare de Chloe Dalton
  • Storyteller:The Life of Robert Louis Stevenson de Leo Damrosh
  • Zbig: The Life of Zbigniew Brzezinski de Edward Luce

Lee: Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 2 de diciembre

Negocios y economía

  • 1929 de Andrew Ross Sorkin
  • Chokepoints de Edward Fishman
  • The Corporation in the 21st Century de John Kay
  • House of Huawei de Eva Dou
  • The Thinking Machine de Stephen Witt

Cultura y artes

  • Fatherhood de Augustine Sedgewick
  • The Genius Myth de Helen Lewis
  • John & Paul: Una historia de amor en canciones de Ian Leslie
  • Lone Wold de Adam Weymouth
  • Why Q Needs U de Danny Bate

Ficción

  • Archipiélago del sol de Yoko Tawada
  • La undécima hora de Salman Rushdie
  • Flashlight de Susan Choi
  • Flesh de David Szalay
  • The Lack of Light de Nino Haratischwili
  • La soledad de Sonia y Sunny de Kiran Desai
  • Once the Deed is Done de Rachel Seiffert
  • Perfección de Vincenzo Latronico
  • Vulture de Phebe Greenwood
  • We de not part de Han Kang
  • What we can knowde Ian McEwan
  • Wild Dark Shore de Charlotte McConaghy

Gastronomía

  • Caribe de Keshia Sakarah
  • Chesnok: Cooking from My Corner of the Diaspora: Recipes from Eastern Europe, the Caucasus, and Central Asia de Polina Chesnakova
  • Guía completa e ilustrada a la cocina japonesa de Sachiyo Harada
  • Fusão de Ixta Belfrage
  • Italopunk de Vanja van der Leeden
  • Something from nothing de Alison Roman

Te puede interesar: Peso ENRACHADO frente al dólar; esta es la ganancia por la mañana

Historia

  • 38 Londres Street de Philippe Sands
  • Allies at War de Tim Bouverie
  • The CIA Book Club de Charlie English
  • Los dioses de Nueva York de Jonathan Mahler
  • Los ilegales de Shaun Walker
  • Los últimos días en Budapes de Adam LeBor
  • Peak Human de Johan Noberg
  • The Revolutionists Jason Burke
  • Strangers and Intimates de Tiffany Jenkins
  • The Third Reich of Dreams de Charlotte Beradt
  • Those who are about to die de Harry Sidebottom
  • The Traitors Circle de Jonathan Freedland

Política y actualidad

  • Pasajes árticos de Kieran Mulvaney
  • Daughters of the Bamboo Grove e Bárbara Deemick
  • The Highest Exam de Ruixue Jia y Hongbin Li, con Claire Cousineau
  • The Finest Hotel in Kabul de Luse Doucet
  • The Hour of the Predator de Giuliano da Empoli
  • I Deliver Parcels in Beijing de Hu Anyan
  • In Covid's Wake de Stephen Macedo y Frances Lee
  • The Party's Interests Come First de Joseph Torigian
  • Righting Wrongs de Kenneth Roth
  • Russia's Man of War de Cathy Scott Clark
  • We the People de Jill Lepore
  • When Everyone Knows that Everyone Know de Steven Pinker
  • Why Nothing Works de Marc J. Dunkelman

Ciencia y tecnología

  • La era del diagnóstico: Cómo nuestra obsesión con las etiquetas médicas nos está enfermando de Suzanne O'Sullivan
  • Colisiones de Alec Nevala-Lee
  • Crick del Profesor Matthew Cobb
  • Imperio de la IA de Karen Hao
  • Ends of the Earth de Neil Shubin
  • Fair Doses de Seth Berkley
  • Inteligencia alimenticia de Julia Belluz y Kevin Hall
  • Is a River Alive? de Robert Macfarlane
  • The Lost Orchid de Sarah Bilston
  • The Web Beneath the Waves de Samanth Subramanian

También lee: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones