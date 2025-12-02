El día de hoy se lleva a cabo la cuarta jornada de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 2025. Si tienes planeado darte una vuelta a la Expo Guadalajara, pero requieres recomendaciones con respecto a tus compras literarias, el medio inglés The Economist acaba de publicar su listado con las mejores lecturas del año.

La curada lista está desglosada bajo ocho categorías distintas o géneros: Biografía y memoria; Negocios y economía; Cultura y artes; Ficción; Gastronomía; Historia; Política y actualidad y Ciencia y tecnología. Al tratarse de un medio inglés, muchas de las publicaciones se encuentran en dicho idioma. Sin embargo, hay algunas que ya fueron traducidas a nuestra lengua.

A continuación el listado completo y sin orden jerárquico publicado por The Economist.

Estos son los mejores libros del 2025, según The Economist

Biografía y memoria

Buckley: The Life and the Revolution Thath Changed America de Sam Tanenhaus

Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed and Lost Idealism de Sarah Wynn-Williams

Dark Renaissance: The Dangerous Times and Fatal Genius of Shakespeare's Greatest Rival de Stephen Greenbaltt

Electric Spark: The Enigma of Dame Muriel

How to End a Story de Helen Garner

Mother Mary Comes to Me de Arundhati Roy

Raising Hare de Chloe Dalton

Storyteller:The Life of Robert Louis Stevenson de Leo Damrosh

Zbig: The Life of Zbigniew Brzezinski de Edward Luce

Negocios y economía

1929 de Andrew Ross Sorkin

Chokepoints de Edward Fishman

The Corporation in the 21st Century de John Kay

House of Huawei de Eva Dou

The Thinking Machine de Stephen Witt

Cultura y artes

Fatherhood de Augustine Sedgewick

The Genius Myth de Helen Lewis

John & Paul: Una historia de amor en canciones de Ian Leslie

Lone Wold de Adam Weymouth

Why Q Needs U de Danny Bate

Ficción

Archipiélago del sol de Yoko Tawada

La undécima hora de Salman Rushdie

Flashlight de Susan Choi

Flesh de David Szalay

The Lack of Light de Nino Haratischwili

La soledad de Sonia y Sunny de Kiran Desai

Once the Deed is Done de Rachel Seiffert

Perfección de Vincenzo Latronico

Vulture de Phebe Greenwood

We de not part de Han Kang

What we can knowde Ian McEwan

Wild Dark Shore de Charlotte McConaghy

Gastronomía

Caribe de Keshia Sakarah

Chesnok: Cooking from My Corner of the Diaspora: Recipes from Eastern Europe, the Caucasus, and Central Asia de Polina Chesnakova

Guía completa e ilustrada a la cocina japonesa de Sachiyo Harada

Fusão de Ixta Belfrage

Italopunk de Vanja van der Leeden

Something from nothing de Alison Roman

Historia

38 Londres Street de Philippe Sands

Allies at War de Tim Bouverie

The CIA Book Club de Charlie English

Los dioses de Nueva York de Jonathan Mahler

Los ilegales de Shaun Walker

Los últimos días en Budapes de Adam LeBor

Peak Human de Johan Noberg

The Revolutionists Jason Burke

Strangers and Intimates de Tiffany Jenkins

The Third Reich of Dreams de Charlotte Beradt

Those who are about to die de Harry Sidebottom

The Traitors Circle de Jonathan Freedland

Política y actualidad

Pasajes árticos de Kieran Mulvaney

Daughters of the Bamboo Grove e Bárbara Deemick

The Highest Exam de Ruixue Jia y Hongbin Li, con Claire Cousineau

The Finest Hotel in Kabul de Luse Doucet

The Hour of the Predator de Giuliano da Empoli

I Deliver Parcels in Beijing de Hu Anyan

In Covid's Wake de Stephen Macedo y Frances Lee

The Party's Interests Come First de Joseph Torigian

Righting Wrongs de Kenneth Roth

Russia's Man of War de Cathy Scott Clark

We the People de Jill Lepore

When Everyone Knows that Everyone Know de Steven Pinker

Why Nothing Works de Marc J. Dunkelman

Ciencia y tecnología

La era del diagnóstico: Cómo nuestra obsesión con las etiquetas médicas nos está enfermando de Suzanne O'Sullivan

Colisiones de Alec Nevala-Lee

Crick del Profesor Matthew Cobb

Imperio de la IA de Karen Hao

Ends of the Earth de Neil Shubin

Fair Doses de Seth Berkley

Inteligencia alimenticia de Julia Belluz y Kevin Hall

Is a River Alive? de Robert Macfarlane

The Lost Orchid de Sarah Bilston

The Web Beneath the Waves de Samanth Subramanian

