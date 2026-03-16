Liverpool: ¿A qué hora termina hoy la Venta Especial 2026?

La venta especial de Liverpool 2026 ha llegado y ofrece grandes descuentos, ofertas y opciones de pago que les podrían fascinar a las personas. Date prisa, pues hoy es el último día. En esta nota te decimos todo lo que debes saber. La venta especial Liverpool se llevará a cabo del 13 al 16 de marzo. Quienes estén interesados en aprovechar los grandes descuentos deberán apurarse, ya que hoy es el último día. La venta especial en Liverpool ofrece grandes ofertas. Entre los descuentos destaca hasta un 51 % en lavadoras; aquí te dejamos algunas de las marcas y sus precios:Además de estas ofertas en lavadoras, Liverpool también ofrece descuentos en outlet de hasta 40 por ciento. Estos son algunos productos que participan: Para conocer las ofertas, ingresa aquí.La venta especial de Liverpool termina este 16 de marzo a las 21:00 horas, cierre de la tienda física.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS