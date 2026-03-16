Liverpool: ¿A qué hora termina hoy la Venta Especial 2026?

La venta especial de Liverpool 2026 ha llegado y ofrece grandes descuentos, ofertas y opciones de pago que les podrían fascinar a las personas. Date prisa, pues hoy es el último día. En esta nota te decimos todo lo que debes saber.

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¿Cuándo es la venta especial de Liverpool 2026?

La venta especial Liverpool se llevará a cabo del 13 al 16 de marzo. Quienes estén interesados en aprovechar los grandes descuentos deberán apurarse, ya que hoy es el último día.

¿Cuáles son las ofertas de Liverpool en la venta especial 2026?

La venta especial en Liverpool ofrece grandes ofertas. Entre los descuentos destaca hasta un 51 % en lavadoras; aquí te dejamos algunas de las marcas y sus precios:

FRIGIDAIRE

Lavadora automática de carga frontal de 21 kilogramos, de 39 mil 99 a 26 mil 391 pesos (hasta 9 meses sin intereses).

MABE

Lavadora de 22 kg automática de carga superior, de 16 mil 499 a 9 mil 280 pesos (hasta 9 meses sin intereses).

MABE

Lavadora de 19 kg automática de carga superior, de 14 mil 799 a 7 mil 769.48 pesos (hasta 9 meses sin intereses).

WHIRLPOOL

Lavadora de 18 kg automática, de 20 mil 399 a 9 mil 179 pesos (hasta 9 meses sin intereses).

LG

Lavadora de 19 kg automática de carga superior, de 16 mil 499 a 8 499 pesos (hasta 6 meses sin intereses).

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Además de estas ofertas en lavadoras, Liverpool también ofrece descuentos en outlet de hasta 40 por ciento. Estos son algunos productos que participan:

Tenis mujer

Tenis hombre

Sandalias mujer

Sandalias de hombre

Blusas y playeras de mujer

Playeras y camisas de hombre

Ropa de niño y zapatos de niño.

Para conocer las ofertas, ingresa aquí.

¿A qué hora termina la venta especial de Liverpool 2026?

La venta especial de Liverpool termina este 16 de marzo a las 21:00 horas, cierre de la tienda física.

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