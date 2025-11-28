Black Friday 2025: Descubre los mejores descuentos y ofertas de Coppel

La fecha más esperada por los compradores ya está aquí y Coppel la festeja de la mejor manera, ofreciendo cientos de descuentos, ofertas y oportunidades de pago irresistibles que pueden ayudarte a conseguir increíbles productos a un súper precio.El Black Friday es la última venta del año, en la que diferentes negocios y comercios en línea se ponen de acuerdo para ofrecer precios mucho más bajos en comparación con el resto del año, por lo que aprovecharlos es crucial, especialmente con la temporada de regalos cada vez más cerca.Y una de las tiendas favoritas del público, Coppel, decidió sumarse a la iniciativa para ayudar a los clientes que desean hacer sus compras de Navidad de manera anticipada.Como ya es tradición, el Black Friday se lleva a cabo el día después de la cena de Acción de Gracias. Eso quiere decir que este viernes 28 todos los departamentos de la tienda tendrán ofertas espectaculares de hasta el 50% de descuento en artículos seleccionados.Sin embargo, como un solo día no es suficiente, Coppel anunció que extenderá el plazo de ofertas hasta el martes 2 de diciembre, permitiendo que sus clientes cuenten con más tiempo para escoger sus regalos.En esta mega venta, la compañía aprovechará para rematar algunos de sus productos más populares, así como ofrecer descuentos irreales en departamentos como belleza, hogar, moda, calzado, tecnología, electrodomésticos, muebles, vehículos, deportes, juguetería y más.Dentro de las ofertas que Coppel tendrá este Black Friday 2025 destacan:Con descuentos tan amplios y una extensión de varios días, el Black Friday en Coppel se convierte en una oportunidad ideal para adelantar las compras navideñas y aprovechar precios únicos en una gran variedad de productos. Si planeas renovar tu hogar, actualizar tu tecnología o sorprender con regalos especiales, este es el mejor momento para hacerlo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP