Black Friday 2025: Descubre los mejores descuentos y ofertas de Coppel

La fecha más esperada por los compradores ya está aquí y Coppel la festeja de la mejor manera, ofreciendo cientos de descuentos, ofertas y oportunidades de pago irresistibles que pueden ayudarte a conseguir increíbles productos a un súper precio.

El Black Friday es la última venta del año, en la que diferentes negocios y comercios en línea se ponen de acuerdo para ofrecer precios mucho más bajos en comparación con el resto del año, por lo que aprovecharlos es crucial, especialmente con la temporada de regalos cada vez más cerca.

Y una de las tiendas favoritas del público, Coppel, decidió sumarse a la iniciativa para ayudar a los clientes que desean hacer sus compras de Navidad de manera anticipada.

¿Cuánto durará el Black Friday en Coppel?

Como ya es tradición, el Black Friday se lleva a cabo el día después de la cena de Acción de Gracias. Eso quiere decir que este viernes 28 todos los departamentos de la tienda tendrán ofertas espectaculares de hasta el 50% de descuento en artículos seleccionados.

Sin embargo, como un solo día no es suficiente, Coppel anunció que extenderá el plazo de ofertas hasta el martes 2 de diciembre, permitiendo que sus clientes cuenten con más tiempo para escoger sus regalos.

¿Qué descuentos tendrá Coppel en el Black Friday?

En esta mega venta, la compañía aprovechará para rematar algunos de sus productos más populares, así como ofrecer descuentos irreales en departamentos como belleza, hogar, moda, calzado, tecnología, electrodomésticos, muebles, vehículos, deportes, juguetería y más.

Dentro de las ofertas que Coppel tendrá este Black Friday 2025 destacan:

Lavadora Mabe Automática LMA70215VBAB0 20 kg Blanca: 8,499 pesos.

Estufa Mabe de Piso 30″ con 6 Quemadores de Gas LP CEM7641BSIS2: 6,999 pesos.

Refrigerador Mabe Top Mount 14 Pies Negro RME360FDMRP0: 9,999 pesos.

Lavadora Whirlpool Automática 8MWTW2024WJM 20 kg Blanca: 8,799 pesos.

Refrigerador Samsung Top Mount 19 Pies Gris RT53DG6128S9EM: 13,499 pesos.

Lavadora Mabe Automática LMA72215WBAB1 22 kg Blanca: 10,499 pesos.

Colchón Matrimonial Spring Air Gran Atena: 4,499 pesos.

Pantalla Smart TV Hisense QLED 55” 4K 55QD65QV: 5,999 pesos.

Celular Xiaomi Poco X7 Pro 256 GB 12 GB Negro Desbloqueado: 5,520 pesos.

Movistar Samsung Galaxy A07 64 GB Negro: 1,999 pesos.

iPhone 16 Liberado 128 GB Rosa: 17,499 pesos.

Reloj para Hombre Fossil CH2565 Café: 2,969 pesos.

Freidora de Aire Oster DiamondForce 6 Litros: 1,399 pesos.

Batería de Cocina T-Fal Family Cook 20 Piezas: 2,199 pesos.

Combo Laptop Asus Vivobook 14 F1404 Intel Ci7-1355U 12 GB 512 GB SSD + Impresora HP: 12,399 pesos.

Con descuentos tan amplios y una extensión de varios días, el Black Friday en Coppel se convierte en una oportunidad ideal para adelantar las compras navideñas y aprovechar precios únicos en una gran variedad de productos. Si planeas renovar tu hogar, actualizar tu tecnología o sorprender con regalos especiales, este es el mejor momento para hacerlo.

XP