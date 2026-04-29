El Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, firmó este miércoles un acuerdo, tildado como histórico por la Mandataria, para promover y fortalecer la industria siderúrgica en el país, como parte del Plan México .

El acuerdo busca fortalecer la producción nacional de acero, impulsar el empleo y reducir la dependencia de importaciones, en línea con el Plan México y el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. ¿Cómo afecta esta firma directamente a la industria de la construcción en el país?

Se apuesta por la preferencia al mercado nacional

El acuerdo contempla mecanismos para fortalecer el empleo, el crecimiento económico y la industrialización del país. Las acciones se concentrarán en tres ejes principales:

Contrataciones públicas.

Financiamiento para infraestructura.

Compromisos con alto impacto en el sector construcción, particularmente en programas de vivienda.

En materia de compras gubernamentales, se impulsarán estrategias para coordinar a las distintas instituciones, garantizar acuerdos de abasto con el sector privado y promover incentivos que favorezcan la adquisición de acero nacional.

Asimismo, se fomentarán asociaciones público-privadas y esquemas de financiamiento que fortalezcan tanto las inversiones públicas como privadas, con especial énfasis en el papel de la banca de desarrollo.

La industria del acero garantizará, como parte de los compromisos en el acuerdo, calidad, precios justos y abasto oportuno, mientras que el sector de la construcción incrementará el uso de insumos nacionales en sus proyectos . También se contemplan medidas para enfrentar prácticas desleales de comercio, promover proveedores nacionales y avanzar en la sustitución de importaciones.

Las instituciones y empresas involucradas

Sheinbaum explicó que esta estrategia forma parte de una política más amplia orientada a incrementar la producción nacional, reducir la dependencia de importaciones y utilizar las compras públicas como motor del desarrollo industrial .

En ese sentido, destacó la participación de diversas dependencias federales que estarán involucradas en la implementación y supervisión del acuerdo. Entre ellas, mencionó a Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, quien será la encargada de garantizar que los compromisos se cumplan conforme a la Ley y que las adquisiciones gubernamentales privilegien el acero producido en México.

También señaló la participación de Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, como promotor del acuerdo; así como de las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), además de empresas del Estado como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que incorporarán acero nacional en sus proyectos.

Marcelo Ebrard subrayó la relevancia estratégica del sector al afirmar que se trata de "una industria extraordinariamente importante para [...] la seguridad de nuestra cadena productiva".

Añadió que la siderurgia mexicana provee insumos esenciales para casi todas las cadenas industriales y sostuvo que el objetivo del acuerdo es que "lo preferente es comprar lo que se puede usar. No nada más el precio, importa mucho dónde se hace".

Señaló que es importante "primero ver lo que hacemos aquí en nuestro país" y resumió que el acuerdo busca que "México importe menos y produzca más" .

Desde el sector privado, Luis Rafael Méndez Jaled, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, destacó que el acero es "un insumo estratégico en vivienda, en agua, en energía, en movilidad y en infraestructura productiva", y recordó que el sector consume cerca del 60 % del acero en el país .

En tanto, Sergio de la Maza Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, calificó el acuerdo como "un paso decisivo para fortalecer a nuestro sector, elevar el contenido nacional y avanzar en la sustitución de importaciones".

Aseguró además que el convenio permitirá respaldar "cerca de 90 mil empleos directos" y dar certidumbre a inversiones en curso por "más de 8 mil millones de dólares".

En la firma participarán 19 instituciones públicas y tres cámaras empresariales, que asumirán el compromiso de fortalecer la industria siderúrgica mexicana y el empleo vinculado a esta actividad.

Con información de SUN y EFE.

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