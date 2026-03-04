Esta mañana, durante la "Mañanera del Pueblo", la Presidenta Claudia Sheinbaum reveló que Elektra ya comenzó a pagar su deuda frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT). En ese sentido, la Mandataria confirmó que TV Azteca saldó su adeudo fiscal. Así mismo, se señaló que el juicio mercantil iniciado por esta empresa no afectará el pago de impuestos y la recaudación se llevará a cabo de manera independiente del esquema con el que decida operar TV Azteca.

Sin embargo, con respecto a Elektra, aún faltan varios pagos para lograr subsanar la deuda que, de acuerdo con Sheinbaum, es la más grande "que se haya hecho en la historia por un crédito fiscal en el país". Esto dijo la Presidenta respecto a la deuda de Elektra al SAT:

"Son dos adeudos; uno es de Elektra y otro de TV Azteca. TV Azteca ya se pagó completo, en efecto. Y Elektra, ayer se depositó el primer pago mensual. (…) Se depositaron alrededor de 10 mil millones de pesos completo TV Azteca hace más de un mes o un mes, más o menos. Y en el caso de Elektra, que el adeudo es mayor, el esquema de pago que se planteó de acuerdo con la ley fue de un pago inicial y después pagos mensuales. Se hizo el pago inicial y el día de ayer se pagó el primer pago mensual. En total son 32 mil millones de pesos lo que van a pagar y los pagos mensuales son de alrededor mil 200 millones de pesos por 18 meses".

La declaración coincide con el anuncio de Grupo Salinas del pasado 29 de enero en el que se aseguró que se pagaría 32 mil millones por concepto de adeudos ante el SAT, tras veinte años de litigios y controversias en juzgados. El pago inicial confirmado por Sheinbaum fue de 10 mil 400 millones que fueron ingresados a la Tesorería de la Federación.

La confirmación se da luego de que Elektra, compañía propiedad de Ricardo Salinas Pliego, reportara una pérdida neta de 19 mil 859 millones en el cuarto trimestre de 2025 atribuida a impuestos a la utilidad de 23 mil 261 millones por una provisión de Impuesto Sobre la Renta (ISR) relacionado con créditos fiscales.

Con información de Bloomberg

OB