El reloj corre y la fecha límite para el pago de utilidades está por vencer. Si trabajas en México, este dinero extra te pertenece por ley, pero la cifra exacta es un misterio para muchos. Descubre hoy mismo cómo calcular tu pago real y evita que te entreguen menos.

La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) es un derecho laboral fundamental que genera una inmensa expectativa entre millones de personas. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes en esta temporada sigue siendo la misma: ¿cómo saber cuánto dinero te corresponde realmente en este periodo de pago?

Aunque muchas personas esperan recibir un “bono” fijo por parte de sus empleadores, la realidad es que el monto cambia drásticamente en cada caso. Esta importante variación depende de múltiples factores clave, que van desde el salario ordinario percibido hasta los días efectivos trabajados durante el año fiscal anterior.

Para comprender este proceso, es indispensable saber que el reparto funciona bajo una fórmula matemática establecida por la Ley Federal del Trabajo. El primer paso consiste en que la empresa calcule el equivalente al 10% de sus utilidades netas, cifra que representa el monto total destinado a los trabajadores.

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La fórmula exacta detrás del cálculo de tu dinero

Una vez que se tiene ese monto total calculado, la legislación vigente exige que se divida en dos partes exactamente iguales. La primera mitad se reparte considerando únicamente los días trabajados durante el año por cada empleado, premiando así la constancia y el tiempo de servicio en la organización.

Por otro lado, la segunda mitad del fondo de utilidades se distribuye dependiendo exclusivamente del salario ordinario percibido por cada trabajador. Esto significa, en términos prácticos, que dos personas que laboran dentro de una misma empresa pueden recibir cantidades completamente distintas al ver reflejado su depósito bancario.

El mito sobre el pago de los tres meses de sueldo

Existe un detalle sumamente importante que suele generar una gran confusión entre la fuerza laboral del país: el llamado “PTU de tres meses”. Es vital aclarar que este concepto no significa que todas las personas vayan a recibir automáticamente el equivalente a tres meses de sueldo en sus cuentas.

En realidad, este concepto funciona únicamente como un límite máximo al pago de utilidades, establecido tras la reforma de subcontratación de 2021. El pago final no puede superar tres meses de salario o el promedio de las utilidades recibidas en los últimos tres años, tomando la cifra más favorable.

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Puntos clave para asegurar tu pago a tiempo

Te compartimos una lista de “tips” rápidos y puntos clave para entender qué integra tu pago, cómo proteger tu dinero y cuándo debes recibirlo sin falta:

Salario base: Para realizar el cálculo correcto no se toman en cuenta bonos, horas extra, vales de despensa, aguinaldo o primas vacacionales, sino únicamente el salario diario ordinario que percibes en tu jornada normal.

Requisitos y exclusiones: Debes haber trabajado al menos 60 días en el año fiscal anterior para tener derecho; además, los trabajadores por honorarios, directivos, gerentes generales y personal doméstico quedan excluidos del reparto por ley.

Fechas límite y transparencia: Necesitas conocer la utilidad fiscal reportada ante el SAT para obtener una cifra exacta; recuerda que la fecha límite es a finales de mayo para empresas y en junio para personas físicas.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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