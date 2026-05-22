¿Te imaginas renovar tu despensa de cuidado personal pagando solo la mitad? La Temporada Naranja 2026 ya arrancó en La Comer con un 4x2 imperdible en shampoos y jabones. Si buscas cuidar tu bolsillo sin sacrificar calidad, esta es la oportunidad exacta que estabas esperando; comienza hoy mismo.Como ocurre cada año, los amplios pasillos de esta reconocida cadena se tiñen de un vibrante color naranja para ofrecer descuentos masivos. Esta esperada campaña veraniega destaca por enfocarse en productos de uso diario que las familias en Guadalajara, Jalisco, y el resto del país necesitan con urgencia.De acuerdo con el folleto más reciente, la gran estrella de esta semana es la fabulosa promoción de lleva cuatro y paga dos (4x2). Esto aplica en todo el departamento de cuidado capilar y corporal, superando ampliamente las expectativas del año pasado.Los consumidores más astutos podrán combinar a su gusto todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador disponibles en tienda. Esto significa que puedes llevar marcas premium o dermatológicas y combinarlas libremente con las de uso familiar, pagando únicamente los dos artículos de mayor precio en tu carrito.Solo debes elegir cuatro productos participantes, pasar por la caja registradora y el sistema descontará automáticamente los dos de menor valor. Es una mecánica sumamente sencilla, transparente y diseñada para que el ahorro familiar sea inmediato y sin letras chiquitas.Para sacarle todo el jugo a estas increíbles ofertas, te compartimos estos puntos clave: Además, recuerda que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) siempre recomienda comparar precios en distintos supermercados antes de comprar. Aunque el formato 4x2 es sumamente atractivo, verificar el costo unitario te asegurará que estás frente a una verdadera ganga y no ante un precio inflado.¿Cuándo y dónde puedes aprovechar todo esto? Las ofertas ya están totalmente activas desde esta última semana de mayo de 2026 en todas las sucursales físicas del territorio nacional. También puedes acceder a ellas a través de su plataforma en línea, una opción ideal para evitar las largas filas.Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB