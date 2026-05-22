¿Te imaginas renovar tu despensa de cuidado personal pagando solo la mitad? La Temporada Naranja 2026 ya arrancó en La Comer con un 4x2 imperdible en shampoos y jabones. Si buscas cuidar tu bolsillo sin sacrificar calidad, esta es la oportunidad exacta que estabas esperando; comienza hoy mismo.

Como ocurre cada año, los amplios pasillos de esta reconocida cadena se tiñen de un vibrante color naranja para ofrecer descuentos masivos. Esta esperada campaña veraniega destaca por enfocarse en productos de uso diario que las familias en Guadalajara, Jalisco, y el resto del país necesitan con urgencia.

¿Qué incluye exactamente la promoción estrella de este año?

De acuerdo con el folleto más reciente, la gran estrella de esta semana es la fabulosa promoción de lleva cuatro y paga dos (4x2). Esto aplica en todo el departamento de cuidado capilar y corporal, superando ampliamente las expectativas del año pasado.

Los consumidores más astutos podrán combinar a su gusto todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador disponibles en tienda. Esto significa que puedes llevar marcas premium o dermatológicas y combinarlas libremente con las de uso familiar, pagando únicamente los dos artículos de mayor precio en tu carrito.

Solo debes elegir cuatro productos participantes, pasar por la caja registradora y el sistema descontará automáticamente los dos de menor valor. Es una mecánica sumamente sencilla, transparente y diseñada para que el ahorro familiar sea inmediato y sin letras chiquitas.

Tips rápidos y efectivos para maximizar tu ahorro en tienda

Para sacarle todo el jugo a estas increíbles ofertas, te compartimos estos puntos clave:

Agrupa productos de precios similares para mayor descuento. Revisa las fechas de caducidad si almacenas jabones líquidos. Llega temprano a tu sucursal, pues los artículos más buscados literalmente vuelan de los estantes.

Además, recuerda que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) siempre recomienda comparar precios en distintos supermercados antes de comprar. Aunque el formato 4x2 es sumamente atractivo, verificar el costo unitario te asegurará que estás frente a una verdadera ganga y no ante un precio inflado.

¿Cuándo y dónde puedes aprovechar todo esto? Las ofertas ya están totalmente activas desde esta última semana de mayo de 2026 en todas las sucursales físicas del territorio nacional. También puedes acceder a ellas a través de su plataforma en línea, una opción ideal para evitar las largas filas.

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Estas son las ofertas destacadas de la Temporada Naranja

Productos al 2×1

Todos los Productos Sin Azúcar del departamento de abarrotes

Ropa Interior y Calcetería para Niños, Niñas y Bebés

Libros seleccionados

Productos al 3×2

Todas las Pastas para Sopa y Pastas finas

Arroz y Frijoles SOS

Todos los Purés de Tomate, Caldillos y Salsas para Pasta

Todos los Caldos, Consomés y Sazonadores

Mayonesas McCormick

Vinagres Golden Hills

Todas las Aceitunas en conserva

Todas las Salsas Cátsup, BBQ y para Alitas

Todos los Aderezos para Ensaladas

Cereales Kellogg’s

Avenas y Granolas Golden Hills

Todas las Féculas de maíz y Atoles

Todo el Café Tostado y Molido del departamento de Abarrotes

Todos los Tés y Tisanas empacados

Café Jacobs y L’OR

Todos los Endulzantes y Azúcares bajas en calorías y Mascabado

Todos los Saborizantes para leche

Mermeladas, Mieles untables y Frutas el almíbar Golden Hills

Todas las Gelatinas y Flanes en polvo

Todas las Aguas de coco

Agua natural Golden Hills

Agua mineral natural Peñafiel

Bebidas hidratantes Gatorlyte y Suerox

Todos los Cacahuates del departamento de abarrotes

Mezcla de Semillas y Nueces Golden Hills

Limpiadores Multiusos Golden Hills

Prelavadores y Desmanchadores Vanish

Jarciería Scotch-Brite

Productos de Limpieza Harpic

Todos los Insecticidas y Aromatizantes

Todos los Aerosoles y Toallitas para desinfectar

Pechugas empacadas de origen San Rafael y Sabori

Salchicha empacada de origen para asar Chimex, Kir y Capistrano

Higiene Bucal Colgate

Enjuague Bucal Listerine

Todo el Afeitado, Depilación y Barbería

Cosméticos e Implementos de Belleza Revlon y Almay

Todos los Bloqueadores y Bronceadores del departamento de perfumería

Toallitas húmedas Golden Hills

Sartenes, Utensilios y Artefactos a granel Ekco y Vasconia

Pilas Duracell

Productos al 4x2

Todos los Shampoos, Acondicionadores, Tratamientos capilares y Jabones de tocador

Todas las Macetas de Jardinería

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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