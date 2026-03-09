Semana Santa 2026: ¿son días de descanso obligatorio? Esto dice la LFT

El lunes 30 de marzo inicia la Semana Santa 2026, y con ella, el primer periodo vacacional para las escuelas, el mismo que culmina el viernes 10 de abril.

Estos días de descanso, pensados originalmente desde la religión católica como el momento de reflexión y preparación espiritual previo a la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, en la actualidad se han convertido para muchas personas en el pretexto perfecto para salir de la ciudad, quedarse en la comodidad del hogar o conocer Pueblos Mágicos, aprovechando que las y los estudiantes se ausentan de las escuelas.

Sin embargo, entre las y los trabajadores surge una duda recurrente: ¿los días de Semana Santa son obligatorios de descanso según la Ley Federal del Trabajo?

A diferencia del calendario escolar, la LFT tiene reglas distintas sobre los días de descanso durante celebraciones religiosas, lo que incluye este periodo del año. Por eso es importante saber qué establece la ley y qué pueden decidir las empresas.

Lee también: Reportan incendio en nave industrial de Tlaquepaque

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2026?

En México, este periodo litúrgico trae consigo un descanso importante para estudiantes de educación básica. De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo 2025-2026, las vacaciones de Semana Santa y Pascua serán del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de 2026.

Esto significa que:

El último día de clases será el jueves 26 de marzo de 2026. El día siguiente, el viernes 26, no habrá actividad para los alumnos debido a que será Consejo Técnico Escolar (CTE).

Los estudiantes regresarán a las aulas el lunes 13 de abril de 2026.

Durante estas dos semanas, millones de familias aprovechan para viajar, descansar o participar en actividades religiosas y culturales relacionadas con esta tradición. Pero justo por eso es que llegan las dudas para los padres, madres de familia y tutores.

¿Son obligatorios los días de descanso en el trabajo durante Semana Santa?

Aunque las escuelas sí suspenden actividades durante este periodo, la situación es distinta para los trabajadores que no son del ámbito académico.

Según la LFT, los días de Semana Santa no están considerados como de descanso obligatorio en México. Esto significa que los patrones no están legalmente obligados a otorgar días libres ni a pagar un salario adicional por trabajar durante estas fechas.

Te puede interesar: INAPAM y Walmart ofrecen los siguientes descuentos para adultos mayores en marzo 2026

Los días festivos oficiales establecidos por la ley son otros, como el 1 de enero, el 1 de mayo o el 16 de septiembre, entre algunos más.

¿Por qué algunas empresas sí dan descanso?

A pesar de que la ley no lo exige, muchas empresas en México suelen otorgar Jueves y Viernes Santos como días libres, principalmente por tradición o como parte de políticas internas de bienestar laboral.

En 2026, estas fechas corresponden a:

Jueves Santo: 2 de abril de 2026

Viernes Santo: 3 de abril de 2026

En algunos centros de trabajo estos días se otorgan como descanso con goce de sueldo, mientras que en otros se manejan como días a cuenta de vacaciones o simplemente se mantienen las actividades normales.

Para estos casos, lo recomendable para los trabajadores es consultar el reglamento interno de su empresa o preguntar directamente en el área de recursos humanos, ya que cada organización puede manejar políticas distintas durante Semana Santa.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF