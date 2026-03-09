Este lunes 9 de marzo, Farmacias Guadalajara lanza grandes ofertas; ofrece el 50 % y 2 por 1 en algunos productos. En esta nota te compartimos cuáles son y, asimismo, otras ofertas en productos que podrías buscar.

50 % y 2 por 1 en Farmacia Guadalajara hoy 9 de marzo

Aprovecha las ofertas en Farmacias Guadalajara del 50 % y 2 por 1 de descuento este lunes 9 de marzo. Estos son los medicamentos y otros productos:

Pilas Kromicell Alcalina 9V. 1 pieza de 128.70 a 64 pesos.

Antitranspirante Lady Speed Stick Carbon Absorb, 150 mililitros 2 por 105 pesos.

Antitranspirante Speed Stick Carbon Absorb en aerosol, 150 ml. 2 por 105 pesos.

Desodorante Stefano Elixir en aerosol, 159 ml. 2 por 105 pesos.

Leche Santa Clara, un litro. 2 por 105 pesos.

Dulces Mentos. 29.04 gramos. 2 por 15 pesos.

29.04 gramos. Néctar del Valle. 1 L (excepto packs) . 2 por 47 pesos

Refresco Pepsi. 1. 5 L, 2 por 58 pesos.

Accu-Chek Instant Tiras Reactivas para la Determinación de la Glucemia, 25 piezas de 414.09 a 201.50 pesos.

Accu-Chek Softclix: dispositivo de punción + Lancetas, 2 piezas de 255.20 a 127.50 pesos.

Pack Accu-Chek Instant Tiras Reactivas 50 + 25 Precio Especial, 2 piezas de 819.39 a 409.03 pesos

Accu-Chek Active Tiras Reactivas para la Determinación de la Glucemia, 50 piezas de 661.66 a 330.50 pesos.

Accu-Chek Guide Tiras Reactivas para la Determinación de la Glucemia, 25 piezas de 469.80 a 216.48

Recuerda que el máximo de productos es dos por cliente o agotar existencia. Los descuentos mencionados anteriormente tienen vigencia del 1 al 14 de marzo. Para consultar su disponibilidad sujeta a existencia en sucursales, ingresa a: www.farmaciasguadalajara.com.

