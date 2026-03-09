Lunes, 09 de Marzo 2026

Aprovecha el 50 % de descuento y 2 por 1 en Farmacia Guadalajara HOY 9 de marzo

Farmacia Guadalajara tiene el 50 % de descuento y 2 por 1 en productos como desodorantes, medicamentos y más; aprovecha las ofertas de hoy 9 de marzo

Por: Anel Solis

Farmacia Guadalajara ha lanzado su boletín de ofertas donde destacan grandes descuentos para este 9 de marzo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este lunes 9 de marzo, Farmacias Guadalajara lanza grandes ofertas; ofrece el 50 % y 2 por 1 en algunos productos. En esta nota te compartimos cuáles son y, asimismo, otras ofertas en productos que podrías buscar. 

50 % y 2 por 1 en Farmacia Guadalajara hoy 9 de marzo

Aprovecha las ofertas en Farmacias Guadalajara del 50 % y 2 por 1 de descuento este lunes 9 de marzo. Estos son los medicamentos y otros productos:

  • Pilas Kromicell Alcalina 9V. 1 pieza de 128.70 a 64 pesos. 
  • Antitranspirante Lady Speed Stick Carbon Absorb, 150 mililitros 2 por 105 pesos.
  • Antitranspirante Speed Stick Carbon Absorb en aerosol, 150 ml. 2 por 105 pesos.
  • Desodorante Stefano Elixir en aerosol, 159 ml. 2 por 105 pesos.
  • Leche Santa Clara, un litro. 2 por 105 pesos.
  • Dulces Mentos. 29.04 gramos. 2 por 15 pesos. 
  • Néctar del Valle. 1 L (excepto packs). 2 por 47 pesos
  • Refresco Pepsi. 1. 5 L, 2 por 58 pesos. 
  • Accu-Chek Instant Tiras Reactivas para la Determinación de la Glucemia, 25 piezas de 414.09 a 201.50 pesos.
  • Accu-Chek Softclix: dispositivo de punción + Lancetas, 2 piezas de 255.20 a 127.50 pesos. 
  • Pack Accu-Chek Instant Tiras Reactivas 50 + 25 Precio Especial, 2 piezas de 819.39 a 409.03 pesos
  • Accu-Chek Active Tiras Reactivas para la Determinación de la Glucemia, 50 piezas de 661.66 a 330.50 pesos. 
  • Accu-Chek Guide Tiras Reactivas para la Determinación de la Glucemia, 25 piezas de 469.80 a 216.48

Recuerda que el máximo de productos es dos por cliente o agotar existencia. Los descuentos mencionados anteriormente tienen vigencia del 1 al 14 de marzo. Para consultar su disponibilidad sujeta a existencia en sucursales, ingresa a: www.farmaciasguadalajara.com

AS

Temas

