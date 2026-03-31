Aunque la tradición marca que durante la Semana Santa hay un mayor consumo de pescado, en este 2026 se registra una caída en las ventas de dicho producto , esto de acuerdo con información del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (Concomercio).

¿Qué pasó con la venta de pescado en México este 2026?

El presidente de la organización, Gerardo López Becerra, dijo que "en los últimos años los mexicanos han ido abandonando la práctica de la vigilia , la venta de pescados y mariscos ha caído hasta 40% en los últimos 10 años, lo que condiciona sensiblemente sus márgenes de crecimiento".

Años atrás las pescaderías se surtían con hasta 100 kilos de camarón en Semana Santa, a hora adquieren menos de 60 kilogramos , "con el alto riesgo de que se les quede mercancía, lo que les representa severas pérdidas económicas".

Dijo que hace varios años las ventas registraban aumentos de entre 40% y 60% durante la Semana Santa , con respecto a un día normal; en otras palabras, en tan sólo siete días se consumía hasta el 20% del total anual de pescados y mariscos.

¿Qué especies de pescados y mariscos registraron una baja en su consumo en Semana Santa 2026?

En especial, detalló López Becerra, se observa una baja en el consumo de camarón, pulpo, cazón, huachinango, mero, ostiones y tilapia a pesar de que la Cuaresma inició hace casi un mes y la Semana Santa está en su apogeo.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

"Décadas atrás, un gran porcentaje de las familias mexicanas definían con antelación los alimentos que iban a preparar durante los días santos para preservar la vigilia . Los principales platillos eran mojarras fritas, romeritos y filetes de pescado empanizado, así como cocteles de camarón y caldo de mariscos; es decir, dejaban a un lado el consumo de carne roja, lo que favorecía las ventas de las pescaderías, las cuales, a su vez, realizaban grandes pedidos a sus proveedores para atender el repunte que registraría en su demanda, era un auténtico de oxígeno para estos negocios", explicó López Becerra.

En 2025, de acuerdo con datos del Gobierno Federal, México produjo dos millones 173 mil 621 toneladas de pescados y mariscos , lo que implicó un crecimiento de 6.8% respecto al volumen alcanzado en 2024.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

¿Por qué deberíamos comer pescados y mariscos más allá de la Semana Santa?

López Becerra pidió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno promover el consumo de pescados y mariscos debido al alto valor nutricional de este tipo de alimentos, además de considerar el importante impacto económico y social que representa para toda la cadena de suministro.

López Becerra dijo: "Apoyemos la producción nacional; comer pescados y mariscos es favorecer a los miles de productores y comerciantes que dependen de esta actividad, al tiempo que protegemos la economía y salud familiar; logremos que la temporada de Cuaresma y Semana Santa, y claro, el resto del año sea un espacio donde la compra de estos alimentos sea una constante en favor de todos", concluyó.

JM

