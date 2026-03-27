Semana Santa 2026: La receta de la abuela para preparar el Aguachile de camarón negro

La Semana Santa es una de las temporadas más representativas de la gastronomía mexicana, especialmente por la tradición de evitar carnes rojas durante la Cuaresma . En este periodo, muchas familias optan por recetas a base de pescado y mariscos que combinan sabor, frescura y un fuerte arraigo cultural.

Entre los platillos más populares destaca el aguachile, una preparación típica del noroeste de México que ha ganado popularidad en todo el país gracias a su sabor intenso y su sencillez. En esta ocasión, la versión de aguachile de camarón negro, inspirada en recetas caseras transmitidas de generación en generación, se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan opciones frescas durante la temporada.

La Cuaresma 2026 inició el 18 de febrero y concluye el 2 de abril, marcando un periodo de 40 días en el que muchas personas practican el ayuno o la abstinencia de carne roja como parte de su preparación espiritual previa a la Pascua. Aunque las formas de celebrar han evolucionado, la costumbre de preparar platillos sin carne continúa siendo una práctica común en los hogares mexicanos.

Aguachile de camarón negro

Ingredientes

20 camarones medianos (U21-30)

medianos (U21-30) 6 chiles de árbol

de árbol 1 diente de ajo

de ajo ¾ de taza de jugo de limón

de jugo de limón 1 cucharada de salsa de soya

de salsa de soya 1 tortilla tatemada

tatemada ½ cebolla morada

morada ½ pepino

2 rebanadas de piña

de piña Pimienta negra al gusto

al gusto Sal al gusto

Aguacate (opcional)

(opcional) Tostadas para acompañar

Preparación

Limpia los camarones y pícalos al gusto. Para la salsa negra, licúa la tortilla tatemada, el jugo de limón, la salsa de soya, el chile de árbol desvenado, el ajo, la pimienta y la sal. Cuela la salsa sobre los camarones previamente picados. Añade la cebolla morada, el pepino y la piña en trozos pequeños. Deja marinar durante 15 minutos para que los sabores se integren. Sirve y acompaña con aguacate al gusto y tostadas.

Valor nutrimental del aguachile de camarón negro

El aguachile de camarón negro no solo destaca por su sabor, sino también por su aporte nutricional, lo que lo convierte en una opción equilibrada durante la Cuaresma:

Proteína de alta calidad : El camarón es una fuente importante de proteína magra, esencial para la reparación de tejidos y el mantenimiento de la masa muscular.

: El camarón es una fuente importante de proteína magra, esencial para la reparación de tejidos y el mantenimiento de la masa muscular. Bajo en grasas saturadas: A diferencia de otros platillos tradicionales, el aguachile contiene niveles moderados de grasa, especialmente si se acompaña con porciones controladas de aguacate.

A diferencia de otros platillos tradicionales, el aguachile contiene niveles moderados de grasa, especialmente si se acompaña con porciones controladas de aguacate. Rico en vitaminas y minerales : Ingredientes como el limón aportan vitamina C, mientras que el pepino y la cebolla contienen antioxidantes y compuestos antiinflamatorios.

: Ingredientes como el limón aportan vitamina C, mientras que el pepino y la cebolla contienen antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. Ácidos grasos saludables: El aguacate proporciona grasas monoinsaturadas beneficiosas para la salud cardiovascular.

El aguacate proporciona grasas monoinsaturadas beneficiosas para la salud cardiovascular. Bajo en carbohidratos: Ideal para quienes buscan opciones frescas y ligeras.

Además, el uso de ingredientes frescos favorece la hidratación y aporta micronutrientes esenciales, lo que convierte a este platillo en una alternativa nutritiva y acorde con la tradición gastronómica de la temporada.

El aguachile de camarón negro es una opción que combina historia culinaria, frescura y beneficios nutricionales, ideal para quienes desean mantener las costumbres de la Semana Santa sin renunciar al sabor.

TG