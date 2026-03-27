Semana Santa 2026: La receta de la abuela para preparar el Aguachile de camarón negro

La Semana Santa es una de las temporadas más representativas de la gastronomía mexicana, especialmente por la tradición de evitar carnes rojas durante la Cuaresma. En este periodo, muchas familias optan por recetas a base de pescado y mariscos que combinan sabor, frescura y un fuerte arraigo cultural.Entre los platillos más populares destaca el aguachile, una preparación típica del noroeste de México que ha ganado popularidad en todo el país gracias a su sabor intenso y su sencillez. En esta ocasión, la versión de aguachile de camarón negro, inspirada en recetas caseras transmitidas de generación en generación, se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan opciones frescas durante la temporada.La Cuaresma 2026 inició el 18 de febrero y concluye el 2 de abril, marcando un periodo de 40 días en el que muchas personas practican el ayuno o la abstinencia de carne roja como parte de su preparación espiritual previa a la Pascua. Aunque las formas de celebrar han evolucionado, la costumbre de preparar platillos sin carne continúa siendo una práctica común en los hogares mexicanos.IngredientesEl aguachile de camarón negro no solo destaca por su sabor, sino también por su aporte nutricional, lo que lo convierte en una opción equilibrada durante la Cuaresma: Además, el uso de ingredientes frescos favorece la hidratación y aporta micronutrientes esenciales, lo que convierte a este platillo en una alternativa nutritiva y acorde con la tradición gastronómica de la temporada.El aguachile de camarón negro es una opción que combina historia culinaria, frescura y beneficios nutricionales, ideal para quienes desean mantener las costumbres de la Semana Santa sin renunciar al sabor.TG