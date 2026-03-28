Reparto de utilidades en México: ¿cuánto te toca y cuándo deben pagarte?

El reparto de utilidades es un derecho constitucional en México que obliga a las empresas a repartir parte de sus ganancias netas anuales. Este mecanismo financiero y social busca reconocer directamente el esfuerzo de la fuerza laboral en el éxito económico de los empleadores durante el año fiscal anterior, fomentando un equilibrio justo y equitativo entre el trabajo y el capital dentro del sector productivo nacional.Tienen derecho a este beneficio económico todos los empleados que hayan laborado al menos 60 días durante el año, ya sea en forma continua o discontinua, sin importar si su contrato sigue vigente.Para saber exactamente cuándo recibirás este dinero, debes identificar primero el régimen fiscal de tu empleador. Las empresas constituidas como personas morales tienen del 1 de abril al 30 de mayo para realizar el depósito, mientras que los patrones que operan como personas físicas cuentan con un plazo extendido que va del 1 de mayo al 29 de junio. El cálculo del monto individual se divide rigurosamente en dos partes iguales: la primera mitad se distribuye según los días efectivamente trabajados, y la segunda en proporción directa al salario base.Para asegurar que recibas lo justo y no seas víctima de malas prácticas corporativas, sigue estos tips rápidos: Si la fecha límite transcurre y no recibes tu pago del reparto de utilidades, la empresa enfrentará multas severas impuestas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Ante cualquier abuso, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir asesoría legal gratuita e iniciar una demanda. Finalmente, recuerda que este ingreso no está libre de retenciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT); solo está exento de ISR hasta por 15 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que el excedente generará impuestos que tu empleador deberá retener obligatoriamente.--Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor--*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF