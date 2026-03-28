Reparto de utilidades en México: ¿cuánto te toca y cuándo deben pagarte?

El reparto de utilidades es un derecho constitucional en México que obliga a las empresas a repartir parte de sus ganancias netas anuales. Este mecanismo financiero y social busca reconocer directamente el esfuerzo de la fuerza laboral en el éxito económico de los empleadores durante el año fiscal anterior, fomentando un equilibrio justo y equitativo entre el trabajo y el capital dentro del sector productivo nacional.

Tienen derecho a este beneficio económico todos los empleados que hayan laborado al menos 60 días durante el año, ya sea en forma continua o discontinua, sin importar si su contrato sigue vigente.

Fechas límite de pago, cómo se calcula y qué hacer ante posibles irregularidades

Para saber exactamente cuándo recibirás este dinero, debes identificar primero el régimen fiscal de tu empleador. Las empresas constituidas como personas morales tienen del 1 de abril al 30 de mayo para realizar el depósito, mientras que los patrones que operan como personas físicas cuentan con un plazo extendido que va del 1 de mayo al 29 de junio.

El cálculo del monto individual se divide rigurosamente en dos partes iguales: la primera mitad se distribuye según los días efectivamente trabajados, y la segunda en proporción directa al salario base.

Para asegurar que recibas lo justo y no seas víctima de malas prácticas corporativas, sigue estos tips rápidos:

Verifica que tu contrato sea de subordinación y no por honorarios Revisa minuciosamente tus recibos de nómina para confirmar tus días laborados Exige a tu comisión mixta la carátula fiscal de la empresa Recuerda siempre que el pago debe hacerse en moneda de curso legal, estando totalmente prohibido el uso de vales, fichas o mercancía como método de compensación

Multas por incumplimiento y el impacto fiscal: lo que debes saber sobre el SAT

Si la fecha límite transcurre y no recibes tu pago del reparto de utilidades, la empresa enfrentará multas severas impuestas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Ante cualquier abuso, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir asesoría legal gratuita e iniciar una demanda.

Finalmente, recuerda que este ingreso no está libre de retenciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT); solo está exento de ISR hasta por 15 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que el excedente generará impuestos que tu empleador deberá retener obligatoriamente.

--Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor--

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