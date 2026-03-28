¿SAT abre en Semana Santa 2026? Esto sabemos a una semana del puente

¿Querías aprovechar la Semana Santa para hacer ese trámite que tenías pendiente ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)? Pues te tenemos malas noticias, de acuerdo con la Regla 2.1.6 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, los días 2 y 3 de abril son días inhábiles para el SAT. Esto quiere decir que, durante el Jueves y Viernes Santo de la próxima semana, las oficinas permanecerán cerradas, por lo que no habrá posibilidad de realizar trámites presenciales del 2 al 5 de abril.

No obstante, el SAT operará con normalidad el lunes, martes y miércoles de la próxima semana, por lo que, en caso de requerir la visita a sus oficinas, tendrás oportunidad de agendarlo del 30 de marzo al 1 de abril. O, como ya mencionamos, a partir del lunes 6 de abril en adelante.

Estos trámites permanecerán vigentes

Cabe destacar que, si bien las oficinas del SAT tendrán un cierre temporal, los trámites en línea a través de la plataforma digital permanecerán activos. Estos son algunos de los servicios que podrías hacer en la página web durante la Semana Santa:

Inscripción al RFC para personas físicas

Cambio de domicilio fiscal

Corrección o actualización de nombre

Incorporación o corrección de la CURP

Obtención de constancias fiscales

Recuperación de la contraseña mediante asistencia virtual

Fechas para presentar la Declaración Anual

La interrupción de actividades días antes de que comience el periodo para presentar la Declaración Anual, que será del 1 al 30 de abril de 2026. Deja todo listo para ello, de manera que evites recargos o sanciones de parte del SAT o incluso puedas reclamar una devolución, en caso de que así corresponda.

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OB