La Bolsa Mexicana abre julio con ganancia del 0.42 %; IPC sube a 67 mil 247.79 puntos

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este miércoles 01 de julio del 2026 una ganancia del 0.42 %, para abrir julio con un avance, e impulsar a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) a las 67 mil 247.79 unidades, en una jornada con cierres negativos en el mundo.

El avance de este día llega tras una caída acumulada en junio del 2.36 % y a pesar de la baja cerró el semestre con un avance del 4.13 por ciento.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas entre los principales índices bursátiles a nivel global, con la excepción del DAX alemán que ganó 0.18 %, mientras que en Estados Unidos los tres principales índices retrocedieron", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una ganancia del 0.42 % para apuntarse avances en dos de las últimas tres sesiones".

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron las ganancias de las emisoras: Gentera (+4.59 %), Genomma Lab (+3.79 %), Bolsa Mexicana de Valores (+2.96 %), Banorte (+2.82 %) y Quálitas (+2.52 por ciento) .

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, expuso que con el movimiento positivo de este miércoles el índice mexicano en lo que va del año registra un avance del 4.57 por ciento.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0.28 % frente al dólar, al cotizar en 17.55 unidades por billete verde, frente a los 17.5 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 204.5 millones de títulos por un importe de 21 mil 598 millones de pesos.

De las 721 empresas que cotizaron en la sesión, 401 cerraron con sus precios al alza, 300 registraron pérdidas y 20 se mantuvieron sin cambios.

JM