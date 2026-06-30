¿Qué cambia en los bancos desde el 1 de julio? Nuevo requisito para depósitos

A partir del 1 de julio de 2026 , las instituciones bancarias afiliadas a la Asociación de Bancos de México (ABM) comenzarán a aplicar un nuevo requisito para los usuarios que realicen depósitos en efectivo de alto monto en ventanilla.

La medida establece que cualquier operación superior a 140 mil pesos deberá ir acompañada de una identificación oficial vigente , con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención contra el lavado de dinero, el fraude financiero y otras actividades ilícitas relacionadas con el uso de efectivo.

De acuerdo con la ABM, el nuevo procedimiento forma parte de una estrategia para mejorar la trazabilidad de los recursos que ingresan al sistema financiero y brindar mayor seguridad tanto a las instituciones bancarias como a sus clientes.

¿Por qué cambia el proceso para hacer depósitos?

El nuevo requisito fue anunciado por la Asociación de Bancos de México en octubre de 2025 y forma parte de una serie de acciones enfocadas en reforzar los controles sobre las operaciones realizadas en efectivo.

Al presentar la medida, el presidente de la ABM, Emilio Romano, explicó que el objetivo no solo es combatir actividades ilegales, sino también impulsar una mayor digitalización de las operaciones financieras.

"La medida busca no solamente el evitar actividades ilícitas, sino también ayudar a digitalizar la economía y a combatir también el excesivo uso de efectivo, que también se puede utilizar en actividades ilícitas", señaló el 30 de octubre de 2025 durante una conferencia.

¿Qué documentos serán aceptados?

Para realizar depósitos en efectivo que superen los 140 mil pesos , los usuarios deberán presentar una identificación oficial vigente.

Entre los documentos aceptados se encuentran:

Credencial para votar (INE).

Pasaporte vigente.

Otra identificación oficial válida.

Además, cuando se trate de operaciones de gran monto, podrá solicitarse información que permita acreditar el origen de los recursos.

Las autoridades bancarias advirtieron que una identificación vencida, ilegible o con alteraciones físicas será motivo suficiente para rechazar la operación de manera inmediata.

¿En qué casos aplica la nueva medida?

El requisito será obligatorio únicamente para los depósitos en efectivo realizados directamente en ventanilla dentro de una sucursal bancaria.

La disposición aplicará en:

Todas las sucursales bancarias del país.

Instituciones como BBVA, Banamex, Santander, Banco Azteca y demás bancos adheridos a la ABM.

Depósitos en efectivo superiores a 140 mil pesos.

Depósitos realizados en cuentas concentradoras, los cuales deberán estar correctamente referenciados para garantizar la trazabilidad de los recursos.

La medida no aplica para operaciones realizadas en cajeros automáticos.

También aplica para empresas y terceros

El nuevo esquema no solo involucra a personas físicas. También será obligatorio cuando un tercero acuda a una sucursal para realizar depósitos en representación de una empresa, por ejemplo, al efectuar depósitos de nómina u otras operaciones cuyo monto exceda los 140 mil pesos.

En estos casos, quien realice la operación deberá presentar una identificación oficial vigente y cumplir con los requisitos establecidos por la institución financiera.

¿Cuándo estará funcionando por completo?

Aunque la obligación de presentar identificación comenzará el 1 de julio de 2026 , la ABM informó que el proceso de integración concluirá el 30 de julio de 2026 , fecha en la que todas las instituciones adheridas operarán bajo el nuevo sistema.

Las autoridades bancarias recomendaron a los usuarios verificar que su identificación oficial se encuentre vigente, sea completamente legible y esté en buen estado, a fin de evitar contratiempos al momento de realizar depósitos de grandes cantidades de efectivo en sucursal.

EE