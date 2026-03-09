Inflación en México dispara precios del limón y jitomate

La tasa de inflación en México se elevó en febrero al 4.02%, con lo que hila dos meses al alza tras haber descendido al 3.69% al final de 2025, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).El Inegi reportó que el índice de precios al consumidor (IPC) creció un 0.50% en febrero de 2026, y recordó que en el mismo mes de 2025 la inflación mensual fue del 0.28% y la anual del 3.77 por ciento.El índice de precios subyacente —considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye artículos de alta volatilidad—, subió el pasado febrero un 0.46% mensual y un 4.50% anual, detalló el Inegi en su informe.Mientras que la partida no subyacente aumentó un 0.64% a tasa mensual, y se elevó un 2.44% interanual. Dentro del subgrupo subyacente, las mercancías avanzaron un 0.39% en el mes y un 4.55% en el año. En tanto, los servicios avanzaron un 0.52% mensual y un 4.45% anual.En los no subyacentes, los precios de los agropecuarios crecieron un 1.45% respecto al periodo inmediato anterior y se elevaron un 4.50% frente al mismo mes del año pasado. Y los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno se elevaron un 0.02% en el mes y un 0.89% en el año.El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, creció un 0.52% mensual y un 3.84% anual.Los rubros con mayores incrementos interanuales fueron las bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (8.12%), los restaurantes y servicios de alojamiento (7.22%), los servicios educativos (6.03%) y el cuidado personal, protección social y bienes y diversos (5.53%).Mientras, los productos genéricos que más subieron en el mes fueron el limón (25.97%), el jitomate (22.51%) y la papa y otros tubérculos (20.86%).Los precios al consumidor cerraron en 2025 con una disminución del 3.69%, su menor nivel en cinco años, tras el 4.21% del 2024, el 4.66% de 2023 y el 7.82% en 2022, el mayor nivel en 22 años y del siglo para un fin de año.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO