Inflación en México dispara precios del limón y jitomate

La tasa de inflación en México se elevó en febrero al 4.02%, con lo que hila dos meses al alza tras haber descendido al 3.69% al final de 2025, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Inegi reportó que el índice de precios al consumidor (IPC) creció un 0.50% en febrero de 2026, y recordó que en el mismo mes de 2025 la inflación mensual fue del 0.28% y la anual del 3.77 por ciento.

El índice de precios subyacente —considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye artículos de alta volatilidad—, subió el pasado febrero un 0.46% mensual y un 4.50% anual, detalló el Inegi en su informe.

Mientras que la partida no subyacente aumentó un 0.64% a tasa mensual, y se elevó un 2.44% interanual. Dentro del subgrupo subyacente, las mercancías avanzaron un 0.39% en el mes y un 4.55% en el año. En tanto, los servicios avanzaron un 0.52% mensual y un 4.45% anual.

En los no subyacentes, los precios de los agropecuarios crecieron un 1.45% respecto al periodo inmediato anterior y se elevaron un 4.50% frente al mismo mes del año pasado. Y los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno se elevaron un 0.02% en el mes y un 0.89% en el año.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, creció un 0.52% mensual y un 3.84% anual.

Los rubros con mayores incrementos interanuales fueron las bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (8.12%), los restaurantes y servicios de alojamiento (7.22%), los servicios educativos (6.03%) y el cuidado personal, protección social y bienes y diversos (5.53%).

Mientras, los productos genéricos que más subieron en el mes fueron el limón (25.97%), el jitomate (22.51%) y la papa y otros tubérculos (20.86%).

Los precios al consumidor cerraron en 2025 con una disminución del 3.69%, su menor nivel en cinco años, tras el 4.21% del 2024, el 4.66% de 2023 y el 7.82% en 2022, el mayor nivel en 22 años y del siglo para un fin de año.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

