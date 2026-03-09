Pensión Bienestar: ¿Cuándo cae el último día de pago en marzo del 2026?

El pago del mes de marzo de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores ya está aquí, y muchas personas se preguntan cuándo será el último día de pago. Con este motivo, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario oficial de pagos con el objetivo de que ningún beneficiario se quede sin recibir su dinero.Dicha pensión ofrece un apoyo económico a los adultos mayores por la cantidad de 6 mil 400 pesos bimestrales. Asimismo, el pago de marzo corresponde al bimestre marzo-abril.Según el calendario difundido por la titular de la Secretaría del Bienestar, el pago correspondiente a marzo-abril para las personas mayores de 60 a 64 años, inició el pasado lunes 2 de marzo, y el último día de pago será el próximo jueves 26 de marzo.Como es bien sabido, la dispersión de dicho apoyo económico es por orden alfabético, tomando en cuenta el primer apellido de los beneficiarios.A continuación te damos a conocer las fechas de depósito por letra: * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL