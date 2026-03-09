Pensión Bienestar: ¿Cuándo cae el último día de pago en marzo del 2026?

El pago del mes de marzo de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores ya está aquí, y muchas personas se preguntan cuándo será el último día de pago . Con este motivo, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario oficial de pagos con el objetivo de que ningún beneficiario se quede sin recibir su dinero.

Dicha pensión ofrece un apoyo económico a los adultos mayores por la cantidad de 6 mil 400 pesos bimestrales. Asimismo, el pago de marzo corresponde al bimestre marzo-abril.

¿Cuándo se cobra la Pensión Bienestar de Adultos Mayores?

Según el calendario difundido por la titular de la Secretaría del Bienestar, el pago correspondiente a marzo-abril para las personas mayores de 60 a 64 años, inició el pasado lunes 2 de marzo, y el último día de pago será el próximo jueves 26 de marzo.

Como es bien sabido, la dispersión de dicho apoyo económico es por orden alfabético, tomando en cuenta el primer apellido de los beneficiarios.

A continuación te damos a conocer las fechas de depósito por letra:

Letra A: Lunes 2 de marzo 2026

Lunes 2 de marzo 2026 Letra B: Martes 3 de marzo 2026

Martes 3 de marzo 2026 Letra C: Miércoles 4 y jueves 5 de marzo 2026

Miércoles 4 y jueves 5 de marzo 2026 Letras D, E, F: Viernes 6 de marzo 2026

Viernes 6 de marzo 2026 Letra G: Lunes 9 y martes 10 de marzo 2026

Lunes 9 y martes 10 de marzo 2026 Letras H, I, J, K: Miércoles 11 de marzo 2026

Miércoles 11 de marzo 2026 Letra L: Jueves 12 de marzo 2026

Jueves 12 de marzo 2026 Letra M: Viernes 13 y martes 17 de marzo 2026

Viernes 13 y martes 17 de marzo 2026 Letras N, Ñ, O: Miércoles 18 de marzo 2026

Miércoles 18 de marzo 2026 Letras P, Q: Jueves 19 de marzo 2026

Jueves 19 de marzo 2026 Letra R: Viernes 20 y lunes 23 de marzo 2026

Viernes 20 y lunes 23 de marzo 2026 Letra S: Martes 24 de marzo 2026

Martes 24 de marzo 2026 Letras T, U, V: Miércoles 25 de marzo 2026

Miércoles 25 de marzo 2026 Letras W, X, Y, Z: Jueves 26 de marzo 20256

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL