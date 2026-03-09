Lunes, 09 de Marzo 2026

Pensión Bienestar: ¿Cuándo cae el último día de pago en marzo del 2026?

El pago de marzo corresponde al bimestre marzo-abril de la Pensión Bienestar

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Se ofrece un apoyo económico para los adultos mayores de México. ESPECIAL / PROGRAMAS PARA EL BIENESTAR / EL INFORMADOR / ARCHIVO

El pago del mes de marzo de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores ya está aquí, y muchas personas se preguntan cuándo será el último día de pago. Con este motivo, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario oficial de pagos con el objetivo de que ningún beneficiario se quede sin recibir su dinero.

Dicha pensión ofrece un apoyo económico a los adultos mayores por la cantidad de 6 mil 400 pesos bimestrales. Asimismo, el pago de marzo corresponde al bimestre marzo-abril.

¿Cuándo se cobra la Pensión Bienestar de Adultos Mayores?

Según el calendario difundido por la titular de la Secretaría del Bienestar, el pago correspondiente a marzo-abril para las personas mayores de 60 a 64 años, inició el pasado lunes 2 de marzo, y el último día de pago será el próximo jueves 26 de marzo.

Como es bien sabido, la dispersión de dicho apoyo económico es por orden alfabético, tomando en cuenta el primer apellido de los beneficiarios.

A continuación te damos a conocer las fechas de depósito por letra:

  • Letra A: Lunes 2 de marzo 2026
  • Letra B: Martes 3 de marzo 2026
  • Letra C: Miércoles 4 y jueves 5 de marzo 2026
  • Letras D, E, F: Viernes 6 de marzo 2026
  • Letra G: Lunes 9 y martes 10 de marzo 2026
  • Letras H, I, J, K: Miércoles 11 de marzo 2026
  • Letra L: Jueves 12 de marzo 2026
  • Letra M: Viernes 13 y martes 17 de marzo 2026
  • Letras N, Ñ, O: Miércoles 18 de marzo 2026
  • Letras P, Q: Jueves 19 de marzo 2026
  • Letra R:  Viernes 20 y lunes 23 de marzo 2026
  • Letra S: Martes 24 de marzo 2026
  • Letras T, U, V: Miércoles 25 de marzo 2026
  • Letras W, X, Y, Z: Jueves 26 de marzo 20256

