Buen Fin 2025: Estos serán los horarios de los bancos

El Buen Fin 2025 empezó en México desde el pasado 13 de noviembre con sus tremendas ofertas y promociones; sin embargo, y como suele ocurrir en grandes eventos económicos, es bueno anticiparse a un par de detalles, como recordar que durante estos días del Buen Fin los bancos permanecerán cerrados, pero, ¿por qué? En esta nota te lo contamos.

¿Qué es el Buen Fin?

El Buen Fin es un programa nacional de descuentos inspirado en el Black Friday estadounidense. Desde 2011, miles de comercios y marcas mexicanas ofrecen rebajas, promociones y facilidades de pago durante varios días. Este año y por primera vez, el Buen Fin durará cinco días, celebrándose del jueves 13 al lunes 17 de noviembre.

La decisión de moverlo al tercer fin de semana del mes, según informó el presidente de la Concanaco-Servytur, es que coincida con el puente del Día de la Revolución Mexicana, ofreciendo más tiempo para realizar las compras.

¿Cerrarán los bancos por el Buen Fin?

En días recientes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió un comunicado donde dio a conocer que la gran mayoría, si no es que todas, las instituciones bancarias estarán cerradas este próximo 17 de noviembre, al tratarse de un día feriado oficial.

Según lo dicta el Diario Oficial de la Federación (DOF), las instituciones "deberán cerrar sus puertas, así como suspender operaciones y la prestación de servicios al público en la República Mexicana" en ciertas fechas de asueto, tal y como coincide este tercer lunes de noviembre con el vigésimo aniversario de la Revolución Mexicanas.

¿Cuál será el horario de los bancos durante el Buen Fin?

Antes que nada, cabe destacar que son poquísimos los bancos que laboran los sábados o fines de semana, por lo tanto, es casi indiscutible que el cierre coincidirá con los días en que transcurrirá este Buen Fin.

Ahora, si bien el horario de servicio varía de acuerdo a institución, estas suelen abrir entre las 08:00 y las 09:00 de la mañana y cerrar alrededor de las 15:00 o 16:00 horas

Por último, la CNBV enfatizó que los usuarios no deberán preocuparse por las transacciones, ya que los cajeros y aplicaciones de banca móvil operarán con normalidad. Por último, y si necesitas hacer un movimiento que requiera el apoyo de un ejecutivo o asistir al banco, considera hacerlo hoy, viernes 14 de noviembre o después del lunes 17 de noviembre.

