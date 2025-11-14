Esta mañana de viernes 14 de noviembre, el precio del dólar en México es de 18.36 pesos por billete verde en promedio . En esta cuarta jornada, el peso mexicano presentó un ligero encarecimiento con respecto al cierre del pasado jueves 13 de noviembre, cuando se cotizó en 18.3163 pesos en promedio.

Ayer, según información de Bloomberg , la moneda mexicana cerró con una depreciación de 0.12 % ante el dólar, cotizando en 18.3163. Según el economista en Jefe de Citi Banamex, Oswaldo Ramírez, el Producto Interno Bruto mexicano crecerá, pero por debajo de su potencial durante 2026 —calculado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 1.8 a 2.8 %—, hasta un promedio de crecimiento de 1.4 %.

Este NO alcance del cálculo estimado se deberá, dijo el especialista, a la incertidumbre de las y los inversionistas en México por dos factores: el nuevo modelo judicial y el diálogo abierto, pero lleno de tensiones, entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos .

El especialista declaró que, eventualmente, el crecimiento económico en México se acercará a su potencial de 2 %, aunque 2026 será “ complicado ”.

Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de 18.2805 pesos por un dólar estadounidense.

Tipo de cambio del dólar HOY 14 de noviembre de 2025

Banco Compra Venta Afirme 17.50 19.00 Banco Azteca 16.90 18.79 BBVA Bancomer 17.52 18.65 Banorte 17.15 18.65 Banamex 17.77 18.79 Scotiabank 17.40 19.00

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al precio de la mañana, pues el precio de compra y venta de esta divisa está en constante cambio a lo largo del día.

Con información de DOF, SUN y Bloomberg.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF