CFE confirma imponente descuento con INAPAM para adultos mayores en julio 2026

Recientemente se ha difundido información en redes sociales un supuesto beneficio para los adultos mayores, el cual ofrecería descuentos por medio del recibo de la luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), si utilizan su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), lo cual ha generado dudas entre los usuarios. Miles de personas buscan confirmar esta información, así como cuál sería el porcentaje de dicho descuento. No obstante, antes de realizar cualquier trámite o movimiento, se insta a los ciudadanos a mantenerse informados por medio de los canales oficiales de difusión, y conocer los verdaderos beneficios.En la actualidad, no existe ese supuesto beneficio económico, con la credencial INAPAM que otorga descuentos en el pago del servicio eléctrico. A pesar de que suelen circular estos rumores cada cierto tiempo, se debe tener en cuenta los beneficios que realmente ofrecen los programas de ayuda para las personas mayores. La CFE no es una dependencia que contemple este apoyo.Para realizar este procedimiento, el cual es completamente gratuito, es necesario contar con los siguientes documentos:Asimismo, se debe realizar lo siguiente:La tarjeta otorga diferentes descuentos y beneficios en distintas áreas, para los adultos mayores mexicanos. Estos son algunos de ellos:Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApphttps://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 AL