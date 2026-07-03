CFE confirma imponente descuento con INAPAM para adultos mayores en julio 2026

Recientemente se ha difundido información en redes sociales un supuesto beneficio para los adultos mayores, el cual ofrecería descuentos por medio del recibo de la luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), si utilizan su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) , lo cual ha generado dudas entre los usuarios.

Miles de personas buscan confirmar esta información, así como cuál sería el porcentaje de dicho descuento. No obstante, antes de realizar cualquier trámite o movimiento, se insta a los ciudadanos a mantenerse informados por medio de los canales oficiales de difusión, y conocer los verdaderos beneficios.

¿Existe un descuento con credencial INAPAM en el recibo de luz?

En la actualidad, no existe ese supuesto beneficio económico, con la credencial INAPAM que otorga descuentos en el pago del servicio eléctrico. A pesar de que suelen circular estos rumores cada cierto tiempo, se debe tener en cuenta los beneficios que realmente ofrecen los programas de ayuda para las personas mayores. La CFE no es una dependencia que contemple este apoyo.

¿Cómo renovar/reponer la tarjeta INAPAM?

Para realizar este procedimiento, el cual es completamente gratuito, es necesario contar con los siguientes documentos:

Acta de Nacimiento para verificar la edad y nacionalidad.

Identificación Oficial como credencial del INE, pasaporte vigente o cédula profesional.

CURP (Clave Única de Registro de Población).

Comprobante de Domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses.

Fotografías: Dos fotos recientes tamaño infantil, de frente, sin gorra ni lentes.

Asimismo, se debe realizar lo siguiente:

Acudir a un Módulo INAPAM: Es necesario visitar el módulo más cercano al domicilio del solicitante. La ubicación de estos módulos está disponible en el sitio web oficial del INAPAM.

Es necesario visitar el módulo más cercano al domicilio del solicitante. La ubicación de estos módulos está disponible en el sitio web oficial del INAPAM. Trámite Gratuito: Tanto la emisión inicial como la renovación o reposición de la tarjeta son completamente gratuitas. Los adultos mayores deben estar atentos para evitar caer en fraudes o cobros indebidos.

¿Cuáles son los beneficios de la credencial INAPAM?

La tarjeta otorga diferentes descuentos y beneficios en distintas áreas, para los adultos mayores mexicanos. Estos son algunos de ellos:

Transporte: Descuentos en transporte público, como el Metro, Metrobús y otros sistemas de movilidad.

Descuentos en transporte público, como el Metro, Metrobús y otros sistemas de movilidad. Salud: Reducciones en el costo de consultas médicas, medicamentos y servicios de salud en clínicas y farmacias afiliadas.

Reducciones en el costo de consultas médicas, medicamentos y servicios de salud en clínicas y farmacias afiliadas. Alimentación: Descuentos en supermercados, restaurantes y establecimientos de comida.

Descuentos en supermercados, restaurantes y establecimientos de comida. Educación y Cultura: Tarifas preferenciales en museos, teatros y actividades recreativas.

Tarifas preferenciales en museos, teatros y actividades recreativas. Servicios Legales: Asesorías gratuitas o con descuento.

Asesorías gratuitas o con descuento. Vivienda: Beneficios en el pago de servicios como agua y predial.

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