Lunes, 20 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

El peso retrocede ligeramente frente al DÓLAR HOY; así se cotiza

El peso retrocede frente al dólar, que registra una ganancia del 0.34 por ciento

Por: El Informador

El tipo de cambio FIX, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF), es de 17.2447. UNSPLASH / A. MILS

El tipo de cambio FIX, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF), es de 17.2447. UNSPLASH / A. MILS

La mañana de este lunes 20 de abril, el peso retrocede ante el dólar; conoce su valor. 

El precio del dólar se mantiene estable este lunes 20 de abril, registrando una cotización de 17.3524 pesos, con una ganancia del 0.34 %. 

Lee también: ¡Atención! Pensión Bienestar retrasaría el pago de mayo 2026; este es el motivo

La reciente volatilidad del peso mexicano frente al dólar se vincula ligeramente a la escalada de tensiones en Medio Oriente. Asimismo, este conflicto geopolítico ha provocado un aumento en los precios internacionales del petróleo, por lo que ha generado incertidumbre en los mercados globales. 

Además de los conflictos bélicos, cabe resaltar que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos sigue estando bajo la mira de los analistas financieros, ya que los recientes datos de inflación estadounidense, resultaron ser los más altos en casi cuatro años. 

¿Cómo cerró el dólar este 19 de abril de 2026?

El pasado 19 de abril de 2026, el dólar cerró en los 17.34 pesos por divisa. 

Tipo de cambio FIX en el DOF hoy lunes 20 de abril 

El tipo de cambio FIX, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF), de acuerdo a Banxico los días hábiles, es de 17.2447 por dólar para este lunes 20 de abril. 

Te puede interesar: SAT: ¿Cuánto dinero en efectivo se puede tener en casa sin que te multen ni investiguen?

Tipo de cambio del dólar hoy 20 de abril en bancos de México

Banco Compra Venta
Afirme 16.30 17.80
Banco Azteca 16.20 16.99
BBVA Bancomer 16.25 17.78
Banorte 16.10 17.70
Banamex 16.79 17.72
Scotiabank 16.00 17.90

Recuerda que el tipo de cambio del dólar puede variar en el transcurso del día; se recomienda mantenerse informado constantemente de su valor. 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

AS

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones