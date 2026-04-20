La mañana de este lunes 20 de abril, el peso retrocede ante el dólar; conoce su valor.

El precio del dólar se mantiene estable este lunes 20 de abril, registrando una cotización de 17.3524 pesos, con una ganancia del 0.34 %.

La reciente volatilidad del peso mexicano frente al dólar se vincula ligeramente a la escalada de tensiones en Medio Oriente. Asimismo, este conflicto geopolítico ha provocado un aumento en los precios internacionales del petróleo, por lo que ha generado incertidumbre en los mercados globales.

Además de los conflictos bélicos, cabe resaltar que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos sigue estando bajo la mira de los analistas financieros, ya que los recientes datos de inflación estadounidense, resultaron ser los más altos en casi cuatro años.

¿Cómo cerró el dólar este 19 de abril de 2026?

El pasado 19 de abril de 2026, el dólar cerró en los 17.34 pesos por divisa.

Tipo de cambio FIX en el DOF hoy lunes 20 de abril

El tipo de cambio FIX, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF), de acuerdo a Banxico los días hábiles, es de 17.2447 por dólar para este lunes 20 de abril.

Tipo de cambio del dólar hoy 20 de abril en bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 16.30 17.80 Banco Azteca 16.20 16.99 BBVA Bancomer 16.25 17.78 Banorte 16.10 17.70 Banamex 16.79 17.72 Scotiabank 16.00 17.90

Recuerda que el tipo de cambio del dólar puede variar en el transcurso del día; se recomienda mantenerse informado constantemente de su valor.

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AS