SAT: ¿Qué pasa si me piden la Constancia de Situación Fiscal para una factura?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró que la Constancia de Situación Fiscal (CSF) no es un requisito obligatorio para la emisión de facturas electrónicas o CFDI en México. De hecho, condicionar la expedición de una factura a la entrega de este documento constituye una infracción fiscal que puede ser sancionada con multas de hasta 122 mil 440 pesos.

De acuerdo con el comunicado 04/2026, emitido el 20 de enero de 2026, la autoridad fiscal precisó que, conforme al artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, se considera una falta exigir la Cédula de Identificación Fiscal o la Constancia de Situación Fiscal como condición para emitir una factura electrónica. Las sanciones por esta práctica van de 21 mil 420 a 122 mil 440 pesos, dependiendo del caso.

El SAT subrayó que para la correcta emisión de un CFDI solo se requieren cuatro datos del receptor:

Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Nombre o razón social

Código postal

Régimen fiscal

Estos datos pueden obtenerse mediante la Cédula de datos fiscales, disponible en el portal oficial del SAT, sin necesidad de solicitar la Constancia de Situación Fiscal completa al contribuyente.

Asimismo, la autoridad fiscal aclaró que los empleadores no deben pedir la CSF a las personas trabajadoras para el timbrado de nómina. En su lugar, pueden solicitar o actualizar los datos fiscales a través de un caso de aclaración, conforme a la ficha de trámite 44/CFF "Solicitud de datos en el RFC de asalariados", prevista en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

El organismo destacó que la Constancia de Situación Fiscal contiene información relevante únicamente para el propio contribuyente, como actividades económicas, obligaciones fiscales y domicilio fiscal, por lo que no es indispensable para emitir facturas. Además, precisó que la CSF no tiene una vigencia determinada y solo se actualiza cuando el contribuyente realiza cambios en su información registrada ante el RFC, como modificaciones de domicilio, régimen fiscal, actividades económicas o actualización de la CURP.

Finalmente, el SAT recordó que la Constancia de Situación Fiscal puede obtenerse de manera gratuita a través de distintos canales oficiales, como el portal sat.gob.mx con contraseña o e.firma vigente, la aplicación SAT Móvil, SAT ID, la Oficina Virtual con cita previa o directamente en las oficinas del SAT, incluso sin cita, presentando identificación oficial o huella digital. En ningún caso su entrega puede ser exigida para emitir una factura electrónica.

