La e.firma, también conocida como firma electrónica avanzada, es una herramienta digital creada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con el objetivo de facilitar la realización de diversos trámites, al mismo tiempo que garantiza la seguridad de los datos de los contribuyentes.A diferencia de lo que muchas personas creen, la e.firma sí tiene un periodo de vigencia determinado, y no renovarla a tiempo puede generar problemas al realizar trámites relacionados con declaraciones fiscales, facturación electrónica y otros servicios ante el SAT. Incluso, esta omisión podría derivar en faltas administrativas o fiscales.De acuerdo con los lineamientos del SAT, la firma electrónica tiene una vigencia de cuatro años, contados a partir del día en que fue emitida.Esto significa que, para saber cuándo caduca tu e.firma, es necesario verificar la fecha exacta de expedición. Si no recuerdas cuándo fue tramitada, el SAT cuenta con un portal oficial para consultar si tu firma continúa vigente.También es posible validar la vigencia de la e.firma subiendo los archivos del certificado (.cer) y la llave privada (.key).Si tu e.firma aún no vence, pero está próxima a expirar, el SAT permite renovarla hasta 24 horas antes de su vencimiento desde casa, sin necesidad de acudir a una oficina.En caso de que ya haya expirado, puedes renovarla hasta un año después de su vencimiento. Si se supera ese plazo, será necesario tramitarla nuevamente desde cero. Para facilitar el proceso, se recomienda conservar los archivos anteriores (.cer y .key) y contar con una identificación oficial vigente.En la mayoría de los casos, el trámite puede realizarse completamente en línea, sin necesidad de cita ni traslados a las oficinas del SAT.