La e.firma, también conocida como firma electrónica avanzada, es una herramienta digital creada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con el objetivo de facilitar la realización de diversos trámites, al mismo tiempo que garantiza la seguridad de los datos de los contribuyentes.

A diferencia de lo que muchas personas creen, la e.firma sí tiene un periodo de vigencia determinado, y no renovarla a tiempo puede generar problemas al realizar trámites relacionados con declaraciones fiscales, facturación electrónica y otros servicios ante el SAT. Incluso, esta omisión podría derivar en faltas administrativas o fiscales.

¿Cuánto tiempo dura la e.firma?

De acuerdo con los lineamientos del SAT, la firma electrónica tiene una vigencia de cuatro años, contados a partir del día en que fue emitida.

Esto significa que, para saber cuándo caduca tu e.firma, es necesario verificar la fecha exacta de expedición. Si no recuerdas cuándo fue tramitada, el SAT cuenta con un portal oficial para consultar si tu firma continúa vigente.

Pasos para consultar la vigencia de tu e.firma

Ingresa al portal oficial del SAT en el siguiente enlace: https://www.sat.gob.mx/portal/public/home. En el buscador del sitio, escribe “Recuperación de certificados SAT”. Proporciona los datos solicitados, como tu RFC, y completa el captcha de seguridad. Una vez dentro, podrás ver una lista con todos los certificados que has tramitado. Revisa el certificado más reciente e identifica la fecha de inicio y vencimiento. Ahí mismo podrás confirmar si tu e.firma sigue vigente o está próxima a vencer.

También es posible validar la vigencia de la e.firma subiendo los archivos del certificado (.cer) y la llave privada (.key).

¿Qué hacer si se venció tu e.firma?

Si tu e.firma aún no vence, pero está próxima a expirar, el SAT permite renovarla hasta 24 horas antes de su vencimiento desde casa , sin necesidad de acudir a una oficina.

En caso de que ya haya expirado, puedes renovarla hasta un año después de su vencimiento. Si se supera ese plazo, será necesario tramitarla nuevamente desde cero. Para facilitar el proceso, se recomienda conservar los archivos anteriores (.cer y .key) y contar con una identificación oficial vigente.

¿Cómo renovar tu e.firma desde casa?

Ingresa al portal SAT ID y selecciona la opción “Renovar e.firma”. Captura tu RFC, correo electrónico vigente y número telefónico para iniciar el trámite. Verifica tu identidad mediante un video, siguiendo las indicaciones del sistema. Firma digitalmente la solicitud de renovación para concluir el proceso.

En la mayoría de los casos, el trámite puede realizarse completamente en línea, sin necesidad de cita ni traslados a las oficinas del SAT.

